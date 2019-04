Neue Funktion in macOS 10.15: "Sidecar" zur Fensterverwaltung und indirekte Pencil-Unterstützung

Von Drittanbietern gelernt

Den Apple Pencil am Mac nutzen

Nachdem gestern bereits einige neue Funktionen aus iOS 13 durchsickerten, gibt es inzwischen auch weitere Informationen zur nächsten großen Version von macOS. Der Nachfolger von macOS 10.14 Mojave wird in der ersten Juniwoche anlässlich der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt. Wie es in den vergangenen Tagen hieß, markiert macOS 10.15 das schleichende Aus von iTunes, denn die einzelnen Medien-Sektionen sollen als eigene Apps erscheinen. Von iTunes bleibe dann der Musikbereich übrig, welcher aber angeblich "Music" und nicht mehr "iTunes" heißt. Bereits bekannt ist auch das bevorstehende Ende von 32-Bit-Apps, denn Apples Ankündigung zufolge laufen diese nur noch unter macOS 10.14 "ohne Kompromisse".Jetzt ist ein weiterer Bericht aufgekommen, wonach macOS 10.15 eine ausgesprochen praktische Funktion erhält. Fenster einer App lassen sich demnach bald beliebig auf externe Displays senden – und zwar nicht nur an angeschlossene Bildschirme, sondern auch auf iPads. Was es aus Drittanbieter-Hand bereits seit Jahren gibt, setze Apple mit macOS 10.15 nativ um. Der interne Codename für die Option laute "Sidecar", also Beiwagen bzw. Seitenwagen. Der grüne Maximieren-Button links oben erhalte als zusätzliche Option, das gerade aktive Fenster zu übertragen. Die bislang besetzte Funktionsweise gibt es natürlich weiterhin nicht.Gleichzeitig werte Apple auch den Apple Pencil auf, so der Bericht. Verwendet man die Sidecar-Funktion, um ein Fenster aufs iPad zu befördern, lasse sich dieses als Grafik-Tablet verwenden. Wer bislang auf Zubehör wie beispielsweise Wacom-Tablets setzt, kann fortan eventuell ausschließlich mit Mac und iPad arbeiten. Pencil-Eingabe wandert damit indirekt auch auf den Mac und bleibt nicht nur den iPads vorbehalten. Eine aus Windows bekannte Funktion soll ebenfalls übernommen werden, nämlich Einrasten von Fenstern am Displayrand – gemeint ist damit wohl das Verhalten, wenn man unter Windows ein Fenster ganz nach oben zieht.