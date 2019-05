Erste Screenshots von iOS 13 aufgetaucht: Dark Mode & Reminders

Homescreen bleibt fast gleich – noch



Die 9to5mac zugespielten Screenshots Die 9to5mac zugespielten Screenshots

Screenshots aufnehmen

Neu: Reminders für iOS und macOS

In weniger als einer Woche zeigt Apple die nächste Generation der Betriebssysteme macOS, iOS, tvOS und watchOS. Es ist davon auszugehen, dass es noch am Abend des 3. Juni eine erste Entwicklerversion gibt, in der sich funktionelle wie auch optische Änderungen begutachten lassen. Jetzt sind erste Screenshots aus iOS 13 aufgetaucht. Diese wurden 9to5mac zugespielt und zeigen eine deutlich sichtbare Umstellung: Den systemseitigen Dark Mode. Wie auch auf dem Mac ist die Nutzung optional, Anwender können die bevorzugte Darstellungsweise in den Systemeinstellungen auswählen. Auch im Kontrollzentrum steht eine entsprechende Option zur Verfügung, beispielsweise wenn für bestimmte Lichtverhältnisse die helle oder die dunkle Optik bevorzugt wird.Aktiviert man unter iOS 13 den Dark Mode, so ändert sich auf dem Homescreen nur wenig. Weder veränderten laut Screenshots die Icons ihre Optik, noch tauschte das System automatisch den Hintergrund aus. Der einzige sichtbare Unterschied ist die dunkle Umrahmung des Docks. Es wäre allerdings denkbar, dass die erste öffentliche Testversion anders mit dem Dark Mode umgeht und sehr wohl auch die Hintergrundgrafik modifiziert – vermutlich nur, wenn der Nutzer kein eigenes Bild verwendet. Spekulationen zufolge wäre es auch ein Weg, auf komplett schwarzen Hintergrund zu setzen, was auf OLED-iPhones eine sehr energieeffiziente Art der Darstellung wäre.Aus den Screenshots geht auch hervor, dass die Aufnahme von Bildschirmfotos etwas anders aussieht. Die aufgenommene Sektion wird im Bearbeiten-Modus vor dem normalen Hintergrund eingeblendet, welcher durch den Vibrancy-Effekt (Milchglas-Optik) unkenntlich gemacht ist. Bei iOS 12 erscheint das Bild hingegen vor einer hellgrauen Fläche, was einen weniger in die Systemoptik integrierten Look verkörperte.Die Erinnerungen-App soll in einer grundlegend überarbeiteten Version erscheinen – nicht nur für iOS 13, sondern auch für macOS 10.15. Auf dem iPad gibt es eine neue, große Seitenleiste mit verschiedenen Boxen, in denen Erinnerungen nach Typ (Heute, geplant, markiert, alle) einsortiert sind.Schon vor einer Weile wurde berichtet, dass es auch eine neukonzipierte "Finde meine..."-App gibt, die sowohl Ortung von verlorener Hardware als auch von Freunden vereint. Was früher auf zwei Apps aufgeteilt war, soll fortan alles in einem Programm untergebracht sein.