watchOS 6: App Store auf der Uhr, neue Anwendungen und mehr

Nicht nur für iOS 13 und macOS 10.15 plant Apple viele Neuerungen – auch watchOS 6 wird Bloomberg zufolge mit zahlreichen neuen Features auf den Markt kommen. Apple nimmt sich demnach auf der WWDC einiges an Zeit für das Betriebssystem der hauseigenen Smartwatch. Zu den Software-Neuheiten für die Apple Watch gehören laut Bloomberg diverse bislang von iPhone und iPad bekannte Funktionen, darunter ein gesonderter App Store auf der Uhr und Anwendungen für Sprachmemos und Taschenrechner-Funktionen. Zudem sind neue Watch-„Faces“ sehr wahrscheinlich.Apple möchte den Watch-Bereich des App Store laut Bloomberg künftig auch direkt auf der Uhr verfügbar machen, damit Nutzer unterwegs – oder wenn kein iPhone in der Nähe ist – schnell und einfach Anwendungen auf der Apple Watch installieren können. Das soll ein weiterer Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit von dem jeweils mit der Uhr verbundenen iPhone sein.Zu den neuen Apps zählen die schon vom iPhone bekannten Sprachmemos, über die Anwender Spracheingaben direkt über ihre Uhr aufnehmen können. Auch eine Books-App ist für die Apple Watch geplant, so Bloomberg – aus naheliegenden Gründen allerdings nur für Hörbücher. Apple möchte zudem Animojis and Memojis-Sticker auf die Uhr übertragen und eine entsprechende Synchronisation mit dem verbundenen iPhone ermöglichen.Zwei neue Anwendungen kümmern sich um gesundheitsrelevante Bereiche: „Dose“ erinnert Nutzer daran, vorher festgelegte Pillenmengen über den Tag verteilt einzunehmen. Apple möchte damit Fehldosierungen und vergessenen Einnahmen vorbeugen. Bei „Cycles“ geht es um Menstruationszyklen.Wie schon bei früheren Updates für watchOS sind auch für die sechste Version eine Reihe neuer Komplikationen und Watch-„Faces“ zu erwarten. Bei den Komplikationen kommen laut Bloomberg Anzeigen für den Fortschrittsstatus bei Hörbüchern hinzu. Auch die Akku-Anzeige für Hörgeräte wird berücksichtigt, ebenso wie Daten zu Umgebungsgeräuschen.Bezüglich der Watch-„Faces“ stehen ebenso einige Neuheiten auf Apples Agenda. Weitere „X-Large“-Anzeigen mit übergroßen Zahlen soll es ebenso geben wie ein neugestaltetes „Solar Analog“-Face, das wie eine Sonnenuhr aussieht.