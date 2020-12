Kurz notiert: Probleme mit der Verlängerung von Apple One & MagSafe Duo könnte am 16. Dezember zum Kauf bereitstehen

Apple One: Verlängerungen funktionieren bei manchen Anwendern nicht

MagSafe Duo noch vor Weihnachten?

Vor einem Monat startete Cupertinos Bundle-Dienst Apple One – je nach gewähltem Modell werden 14,95 oder 19,95 Euro fällig. Anwender erhalten Zugriff auf Music, TV+, Arcade sowie iCloud-Speicher – entweder 50 GB für Einzelpersonen oder 200 GB in der Familienvariante. Bislang wurden Abonnenten keine Gebühren in Rechnung gestellt – der erste Monat des Bundles steht kostenfrei zum Probieren bereit. Nach der Testphase sollte also heute für die ersten Kunden die reguläre Abbuchung anstehen – was aber nicht ganz zu funktionieren scheint.So berichten einige Nutzer davon, dass ihr Apple-One-Abo mit dem Hinweis „abgelaufen“ versehen ist – und daher keine automatische Verlängerung erhielt, wie das von Cupertino eigentlich vorgesehen ist. Hinzu kommt, dass manche dieser Services nun separat berechnet werden: In diesen Fällen müssen Abonnenten also deutlich mehr berappen. Um sich einer korrekten Abbuchung zu vergewissern, empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf Ihre Abonnements zu werfen: Beim iPhone gehen Sie hierzu in die Einstellungen und tippen auf Ihren Namen. Dort finden Sie den Punkt „Abonnements“.Mit dem MagSafe Duo können zwei Geräte gleichzeitig induktiv geladen werden – das Zubehör ist zudem erstaunlich portabel. Bislang blicken Interessierte aber nur auf die Produktbilder des Ladegeräts: Der 145,20 Euro teure MagSafe Duo steht immer noch nicht zum Kauf bereit. Mehr als ein „Bald verfügbar“ kann man dem Apple Online Store nicht entlocken. Nun listet der Schweizer Händler Digitec Galaxus das Zubehör auf dessen Internetseite auf – und grenzt den Zeitraum der Veröffentlichung näher ein. Zuerst hieß es, das Ladegerät könne ab dem 21. Dezember abgeholt oder geliefert werden – mittlerweile nennt das von Apple autorisierte Unternehmen den 16. Dezember als Release-Tag. Eine Auslieferung des Ladegeräts kurz vor Weihnachten ist nicht unwahrscheinlich: Das Zubehör hat alle relevanten Zulassungen erhalten, die für den Verkauf unumgänglich sind.