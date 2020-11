Kurz notiert: Letzte Hürde für MagSafe Duo genommen & Apple-TV-App nun auf Xbox-Konsolen

MagSafe Duo kann kommen

Xbox erhält Apple-TV-App

Apple hat mit dem MagSafe-Ladegerät bereits ein Gerät im Sortiment, das sich an jene richtet, die ihr iPhone 12 induktiv mit Energie versorgen möchten. Wer die Vorzüge von Apples Ökosystem voll auskosten möchte, verfügt aber in der Regel über mehrere Produkte des Unternehmens: So ist beispielsweise die Apple Watch für viele Anwender ein ständiger Begleiter. Wer jedoch sein iPhone und seine Watch gleichzeitig aufladen möchte, muss mehrere Ladegeräte sein Eigen nennen – oder aber auf andere Lösungen zurückgreifen: So bietet mancher Dritthersteller bereits Ladestationen an, die ihren Dienst an mehreren Geräten zur selben Zeit verrichten. Apples MagSafe Duo schlägt in dieselbe Kerbe: Das 145,20 Euro teure Produkt versorgt via Qi die Watch sowie ein iPhone 12 – oder wahlweise ein anderes kompatibles Gerät.Nachdem Apples hauseigene Lösung bereits den Compliance-Test der Korea National Radio Research Agency (NRRA) bestanden hat, gibt nun auch die Federal Communications Commission (FCC) ihren Segen: Apple erhielt die Zulassung für das neue Ladegerät, was auf einen zeitnahen Release hindeutet. Der Apple Online Store listet das Produkt bereit auf: Wer Videospiele zu seinen Hobbys zählt, dürfte heute voll auf seine Kosten kommen: Microsoft läutet den Beginn der nächsten Konsolengeneration ein – und veröffentlicht zwei neue Geräte, die Xbox Series S und X. Allerdings dienen Videospielkonsolen längst nicht nur dem Spielen, die Geräte mauserten sich in den vergangenen Jahren zu den Schaltzentralen heimischer Unterhaltungselektronik. Und so ermöglichen die Konsolen auch den Download von Apps wie Video-on-Demand-Diensten. Kunden von Apple TV+ finden nun eine entsprechende Anwendung für die Xbox vor – und das nicht bloß für die neueste Generation, sondern auch für die Vorgängerin Xbox One. Wer sich übrigens für Sonys kommende Konsole interessiert, geht ebenfalls nicht leer aus: Diese wird auch in den Genuss der Apple-App kommen – wie auch ihre Vorgängerin, die PlayStation 4.