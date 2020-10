Die Abos

Apple One "Premier" nur in den USA

Für wen lohnt sich Apple One?

Merkwürdige Behandlung von zusätzlichem iCloud-Speicher

Wie abonnieren?

Apple ist schon lange kein reiner Hard- und Softwarehersteller mehr: Seit Einführung des iTunes Stores im Jahr 2003 treibt Apple die Einführung von Stores und Diensten voran. Heutzutage bietet Apple zum Beispiel Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple Fitness+, Apple News+ und iCloud im Abo-Modell an – und diese Sparte gewinnt für Apple immer mehr an Bedeutung. Gerade gestern gab Apple bekannt, dass die Dienste-Sparte von 12,5 Milliarden Dollar Umsatz im Vorjahresquartal auf 14,5 Milliarden Dollar gewachsen ist.Aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Dienste spekuliert die Gerüchteküche schon länger über ein Dienste-Bundle – und im September stellte Apple schließlich "Apple One" vor. In den USA umfasst Apple One folgende Dienste: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud Speicherplatz, Apple News+ und Apple Fitness+. In Deutschland allerdings müssen Kunden vorerst auf Apple News+ und Apple Fitness+ verzichten, da diese Dienste in Deutschland nicht verfügbar sind.In Deutschland stehen zwei verschiedene Modelle zur Buchung bereit. Das Abo für Einzelpersonen umfasst Music, TV+, Arcade und iCloud (50 GB) und kann nur von dem Abonnenten selber genutzt werden – der Preis liegt bei 14,95 Euro pro Monat. Verwendet man die Familienfreigabe von Apple, steht das Familienabo zur Verfügung: Bis zu fünf Personen können sich das Abo teilen und der iCloud-Speicher ist in diesem Abo auf 200 GB erhöht. Hier liegen die Kosten bei 19,95 Euro pro Monat.Da weder Apple News+ noch Apple Fitness+ in Deutschland zur Verfügung stehen, gibt es das größte Apple-One-Abo nur in den USA. Zusätzlich zu den oben genannten Diensten sind hier News+ und Fitness+ enthalten – und außerdem 2 TB iCloud-Speicher. Der Preis in den USA liegt bei 29,95 US$.Hauptsächlich hängt dies vom Nutzungsschema des Anwenders ab: Kunden profitieren vor allem dann von Apple One, wenn sie bereits zwei der drei Services (Music, TV+ und Arcade) abonniert haben: Sie erhalten dann den dritten Dienst und weitere 45 GB iCloud-Speicher als kostenlose Zugabe. Wird beispielsweise nur Apple Music genutzt, lohnt sich Apple One nicht.Als Student sollte man Apple One nicht abonnieren – hier ist ein Einzel-Abo der Dienste deutlich günstiger als das neue Apple-Bundle. Die verschiedenen Optionen haben wir in einem gesonderten Artikel bereits beleuchtet.Benötigt man mehr iCloud-Speicher, hat Apple auch hier eine Möglichkeit geschaffen: Auch mit Apple One kann man zusätzlich Speicherplatz erwerben – doch dieser wird zusätzlich zu dem Speicher, welcher bereits in Apple One enthalten ist, berechnet. Die Preise für die Speicher-Upgrades bleiben gleich (50 GB 0,99 Euro, 200 GB 2,99 Euro und 2 TB für 9,99 Euro pro Monat). Abonniert man also Apple One als Einzelperson und braucht 2 TB Speicher, hat man mit Apple One nun 2,05 TB zur Verfügung.Unter iOS findet sich das Apple-One-Abo in der Einstellungs-App: Über den obersten Punkt "Apple ID, iCloud, Medien & Käufe" gelangt man zu "Medien & Käufe". Dort steht unter "Abos" das Apple-One-Abo zur Auswahl bereit.Auf dem Mac findet sich das Apple-One-Abo ebenfalls in den Systemeinstellungen wieder. Dort klickt man oben auf "Apple ID", dann auf "Medien & Käufe" und dann auf Abonnements. Auch im Mac App Store, der Music-App oder der TV-App kann Apple One in der Konto-Verwaltung abonniert werden.Noch ist Apple One nicht bei allen Nutzern verfügbar – doch Apple schaltet das Abo derzeit weltweit frei.