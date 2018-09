Konzept-Video zeigt iPhone XS von allen Seiten

Von allen Seiten beleuchtet

Neue iPhones und die vierte Generation Apple Watch

Ein kürzlich veröffentlichtes Konzept-Video zeigt Mockups von zwei der drei erwarteten neuen iPhone-Modelle. Zu dramatischer Musik schweben das iPhone "XS" mit 5,8"-Bildschirm und das iPhone "XS Plus" (6,5 Zoll) vor einem schwarzen Hintergrund. Das Video ist offensichtlich den Werbe-Clips Apples nachempfunden.Bei den Modellen scheint es sich um Imitationen, der am Freitag geleakten Bilder zu handeln. Durch diverse Drehungen lassen sich die 3D-Modelle von allen Seiten betrachten. Man kann gut die Kameras sehen, die immer noch ein kleines Stück aus dem Gehäuse herausstehen. Der Produzent des Videos, Lee Gunho aus Südkorea, hat nicht an Lichtreflexen gespart. Etwas ungeschickt erscheint das Verwenden von rötlichem Licht, das vom glänzenden Gehäuse zurückgeworfen wird und somit kurz suggeriert, ein goldfarbenes Gerät sei unter den Protagonisten. Beobachter erwarten neben Schwarz und Weiß auch Gold als wählbare Gehäusefarbe.Neben den zwei XS-Modellen mit OLED-Bildschirm sind sich Insider zudem sicher, dass Apple ein Einsteiger-iPhone mit LCD-Bildschirm in 6,1-Zoll-Größe vorstellt. Von den beiden großen Modellen war in der Vergangenheit bereits ein Hands-on-Video mit Dummy-Gehäusen an die Öffentlichkeit gelangt. Dort steht die Kamera stärker heraus als bei dem nun veröffentlichten Konzept-Video. Weiterhin erwartet die Szene ein neue Generation der Apple Watch. Die vierte Auflage soll unter anderem ein größeres Display bei gleichbleibender Gehäusegröße bieten.