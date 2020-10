HomePod mini: Produktbilder ebenfalls geleakt

Preis und Daten unbekannt

Schon länger geistert ein HomePod mini durch die Gerüchteküche – und laut mehreren Gerüchtequellen soll der kleine Bruder des HomePods heute Abend auf dem "Hi, Speed!"-Event vorgestellt werden. Doch nun sind von Leaker Evan Blass Bilder des kleinen Smart-Speakers vorab aufgetaucht. Woher die Bilder stammen, ist leider völlig unklar.Zu sehen ist der HomePod mini in der weißen und schwarzen Variante. Auffällig ist das Design des HomePod mini, welches an eine abgeschnittene Kugel erinnert:Oben befindet sich wie auch beim HomePod ein Bildschirm, welcher sich aber bis zum Rand erstreckt. Zu erkennen ist ein virtueller Plus- und Minus-Knopf auf der Oberseite, über welchen sich das Gerät (neben Siri) steuern lässt. Die wirkliche Größe des Gerätes ist auf den Bildern schwer abzuschätzen – Gerüchtequellen schrieben, das der HomePod mini in etwa halb so groß ist wie die große Variante.Evan Blass veröffentlichte leider nur diese beiden Bilder des HomePod mini. Über Preis oder Leistungsdaten ist nichts bekannt. Vermutet wird ein Preis zwischen 100 und 200 Dollar – die Gerüchteküche ist sich hier nicht einig. Laut einigen Quellen wird der HomePod mini auf einen Apple-A10-Prozessor setzen – der aktuelle HomePod setzt einen A8-Chip ein. Über die klanglichen Qualitäten des HomePod mini ist bislang auch noch nichts bekannt geworden. Sollten sich die geleakten Bilder als echt erweisen, wird man am heutigen Abend auf dem "Hi, Speed"-Event mit Sicherheit mehr Details zum HomePod mini erfahren.