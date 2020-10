iPhone 12: Preise, Lieferdatum und Specs angeblich geleakt – HomePod mini ebenfalls

iPhone 12 mini

Zum Preis von 699 Dollar gibt es 64 GB Speicher

Ebenfalls erhältlich sind 128 GB und 256 GB

Verfügbare Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün

Zwei Kameras auf der Rückseite

Zu bestellen ab dem 6. November

Auslieferung beginnt am 13. November

iPhone 12

Der Einstiegspreis liegt bei 799 Dollar

Die Speicherstufen sind ebenfalls 64 GB, 128 GB und 256 GB

Verfügbare Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün

Zwei Kameras auf der Rückseite

Zu bestellen ab dem 16. Oktober

Auslieferung ab dem 23. Oktober

iPhone 12 Pro

Mindestens 999 Dollar kostet die Pro-Serie

Mindestens 128 GB Speicher, 256 GB und 512 GB ebenfalls erhältlich

Verfügbare Farben: Gold, Silber, Graphit, Blau

Drei Kameras inkl. LiDAR auf der Rückseite, bis zu 4x optischer Zoom

Zu bestellen ab dem 16. Oktober

Auslieferung ab dem 23. Oktober

iPhone 12 Pro Max

Für das Top-Modell verlangt Apple mindestens 1099 Dollar

128 GB, 256 GB oder 512 GB erhältlich

Verfügbare Farben: Gold, Silber, Graphit, Blau

Drei Kameras inkl. LiDAR auf der Rückseite, bis zu 4x optischer Zoom

Zu bestellen ab dem 13. November

Auslieferung ab dem 20. November

HomePod mini: ab 99 Dollar

Der chinesische Mikroblogging-Dienst Weibo war schon in der Vergangenheit oft eine beliebte Plattform für Hardware- und Software-Leaks. Häufig gab es dort lange vor der offiziellen Vorstellung Bilder kommender Produkte zu sehen – oft in Fertigungsanlagen geschossen. Nun kursiert ein Posting, das angeblich die genauen Specs der kommenden iPhone-Modelle wiedergibt. " Ice Universe ", der sich erst kürzlich zu den 2021er Baureihen äußerte, verbreitete den Beitrag weiter und stimmt den Angaben zu. "Kang" sei eine vertrauenswürdige Quelle, so der Leaker. Folgendermaßen sieht demnach das 2020er Lineup aus:Alle Modelle des iPhone 12 sollen über ein "Super Retina XDR"-Display mit härterem "Ceramic Shield"-Glas verfügen. 5G-Unterstützung ist in sämtlichen Ausführung vorhanden, das schnellere "mmWave band" hingegen nur in den USA zu nutzen. Die Angaben decken sich weitestgehend mit den bisherigen Berichten, aus diesem Grund sind sie als glaubwürdig einzustufen.Aus gleicher Quelle gibt es Angaben zum HomePod mini, dem erwarteten kompakten HomePod-Modell. Dieses soll angeblich die halbe Bauhöhe des regulären HomePods aufweisen und nur 99 Dollar kosten – wäre somit deutlich günstiger als erwartet. Im Inneren arbeitet angeblich ein S5-Prozessor. Den Verkaufsstart peile Apple für Mitte November an, wenngleich die Präsentation schon auf dem Event erfolgen dürfte.