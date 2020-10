"Hi, Speed" – Das Apple-Event live miterleben

Live-Stream via Apple.com

Direkt auf der Startseite weist Apple mehr als sichtbar darauf hin, dass eine wichtige Veranstaltung bevorsteht. "Fast approaching" heißt es im Englischen, "das geht jetzt ganz schnell" auf dem deutschsprachigen Angebot. Eine Randnote: Für MacTechNews ist "Hi, Speed" das nunmehr 55. große Apple-Event, welches wir seit Gründung der Seite vor 18 Jahren mitverfolgen dürfen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht, welche Möglichkeiten es einmal mehr gibt, die Veranstaltung mitzuerleben. Angesichts der Corona-Pandemie bietet Apple erneut kein gemeinsames Keynote-Anschauen in Apple Stores mit Videoleinwand an.Da es sich wieder um ein vorproduziertes Video handelt, trifft die sonst übliche Bezeichnung "Übertragung des Events" nicht ganz zu – dennoch kann man sich ab 19 Uhr auf Apple.com einklinken und dem iPhone-Event folgen. Angesichts der erwarteten Themen dürfte es sich um eine rund einstündige Präsentation handeln. Wer auf der deutschen oder einer anderen lokalisierten Apple-Seite unterwegs ist, wird übrigens immer auf die englische Version weitergeleitet – nur dort befindet sich die Event-Sektion . Besitzer eines Apple TV können sich ebenfalls einklinken, die TV-App weist die entsprechende Rubrik auf.Apple hängt die YouTube-Übertragung nicht an eine ganz so große Glocke wie im Falle des September-Events, als Cupertino sogar Werbekampagnen schaltete. Dennoch gibt es auch diesmal einen Stream auf dem offiziellen Kanal.Vor dem Beginn der Präsentation aktivieren wir wieder unseren gewohnten Live-Ticker, der schnellstmöglich über alle wichtigen Geschehnisse informiert – anders als die Veranstaltung selbst natürlich in deutscher Sprache. Die normalen Seiten bleiben aktiv, sodass sich alle Neuerungen direkt diskutieren lassen. Wir wünschen allen Teilnehmern einen spannenden Abend, auf dem es neben den erwarteten Themen hoffentlich noch die ein oder andere Überraschung gibt!