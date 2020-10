Leaker: HomePod mini lokalisiert den Anwender und entriegelt Türen – Präsentation auf dem Event

Der U1-Chip könnte noch wichtig werden

HomePod mini als Basisstation für Ultra-Breitband-Funk

HomePod mini und neues Apple TV schlagen Alarm

Dem U1-Chip, der in den Modellen des iPhone 11 und der neusten Generation der Apple Watch seinen Dienst verrichtet (nicht jedoch in der Apple Watch SE), wurde bislang kaum Aufmerksamkeit zuteil. Zwar sorgt das Bauteil mit seiner Ultra-Breitband-Funk-Technologie in Zusammenspiel mit dem „Nearby Interaction“-Framework von iOS 14 für allerlei Möglichkeiten – Apple spricht etwas kryptisch gar von einem „räumlichen Bewusstsein“ – in der Praxis sind jedoch noch keine allzu spektakulären Anwendungsszenarien zu entdecken. Geht es nach den Aussagen eines bekannten Leakers, könnte sich das bald ändern – indem Apple ein weiteres Gerät mit dem Chip versieht und somit neue Features ermöglicht.Morgen sehen wir eine neue Präsentation von Apple, in deren Rahmen vor allem das iPhone 12 eine tragende Rolle spielen wird. Es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass wir auch andere Produkte des Konzerns zu Gesicht bekommen. Die Gerüchteküche läuft so kurz vor einem derart wichtigen Event natürlich auf Hochtouren – und Leaker zeigen sich ziemlich umtriebig. Einer dieser Insider ist Jon Prosser – er ging zuletzt vor allem auf die AirPods Studio und deren Preis ein. Nun behauptet Prosser, weitere Informationen für das morgige Event zu haben – und weist auf die Bedeutsamkeit des U1-Chips hin.Geht es nach dem Leaker „Ice Universe“, so wird dem HomePod morgen ein Schwestermodell zur Seite gestellt: Der HomePod mini soll nur 99 US-Dollar zu Buche schlagen. Auch Jon Prosser weiß von dem Gerät zu berichten – und erwähnt eine interessante Funktionalität desselben. So fungiere der Lautsprecher als Basisstation für Ultra-Breitband-Funk und lokalisiere damit genau, wo sich der Anwender im Raum befindet – so er ein anderes Gerät mit einem U1-Chip im Schlepptau hat. Mit diesen Informationen sei der HomePod mini imstande, die Helligkeit in einem Zimmer und die Lautstärke der Ausgabe zu verändern – selbst das Entriegeln von Türen sei denkbar.Der Leaker fügt hinzu, dass auch ein neues Apple TV über diese Funktionalität verfügen werde – erteilt aber dessen Präsentation für das „Hi, Speed“-Event eine Absage . Laut Prosser könnte das Feature Anwendungsgebiete schaffen, die bislang nur von HomeKit-Hardware bekannt ist. So schlügen der HomePod mini und das Apple TV Alarm, wenn sich der Nutzer nicht zu Hause befindet und ein mit einem U1-Chip versehenes Gerät bewegt oder gar entwendet wird. In der Tat wären solche Szenarien sinnvolle Möglichkeiten, das Potenzial des Chips auszuschöpfen – seltsam ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass selbst neue Geräte wie das iPad Pro (2020), das bald verfügbare iPad Air 4 und die bereits erwähnte Apple Watch SE ohne die Technologie auskommen müssen.