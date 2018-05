HomePod: Kalender-Unterstützung deutet sich an

Kalender-Zugriff per Siri-Sprachbefehl



Die dritte Beta von iOS 11.4 deutet ein neues Feature für den HomePod an. Wer den Smart-Lautsprecher zum ersten Mal mit einem iOS-Gerät einrichtet, sieht während des Prozesses einige Dialogboxen, die unter anderem vom HomePod unterstützte Apps zeigen. Vor der aktuellen Beta von iOS 11.4 wurden die Apple-Anwendungen Nachrichten, Erinnerungen und Notizen dargestellt. Mit der dritten Beta kam kürzlich eine vierte App hinzu: Kalender.Apple könnte für den Zeitpunkt der finalen Veröffentlichung von iOS 11.4 demnach eine HomePod-Unterstützung des Kalenders planen, die das Unternehmen via Softwareupdate nachreicht. Kalender-Eintrage ließen sich dadurch via Siri-Sprachbefehl auf dem HomePod erledigen.Diverse Nutzer beschweren sich schon seit der Veröffentlichung des HomePod über fehlende Funktionen, die bei Konkurrenten wie Amazon Echo längst vorhanden sind, darunter die Kalender-Integration. Apple würde den HomePod funktionell auf jeden Fall deutlich aufwerten, wenn das Kalender-Feature nachgereicht werden sollte. Die Unterstützung von Drittanbieter-Diensten wie Spotify steht aber weiterhin nicht in Aussicht.Eine Funktion, die Apple ursprünglich schon für den Marktstart des HomePod ankündigte, könnte es parallel zur Veröffentlichung von iOS 11.4 auf das Gerät schaffen. AirPlay 2 ist nach einigen Verzögerungen Bestandteil der aktuellen Beta von iOS 11.4.