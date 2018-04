Enttäuschende HomePod-Verkäufe: Apple reduziert Produktion massiv

Apple verringert HomePod-Produktion deutlich

Neue Konkurrenz durch Facebook

Apple scheint mit dem HomePod nicht so recht in die Gänge zu kommen. Nachdem bereits vor einigen Wochen Meldungen über enttäuschende Verkaufszahlen des smarten Lautsprechers aufkamen, soll Apple inzwischen mit einem drastischen Schritt auf die geringe Nachfrage reagiert haben. Das Unternehmen hat die Produktionsaufträge für den HomePod einem Bericht zufolge von 500.000 auf nur noch 200.000 Stück pro Monat reduziert Hochgerechnet auf 12 Monate kalkuliert Apple demnach mit einem Verkaufsvolumen von 2,4 Millionen Einheiten des Lautsprechers, was auf dem boomenden Smartspeaker-Markt für Apple-Verhältnisse vergleichsweise wenig wäre.Marktexperte Ming-Chi Kuo machte unlängst zwei zentrale Faktoren für die mäßigen Verkäufe des HomePod aus. Zum einen biete Siri kein so umfassendes Nutzungserlebnis wie die konkurrierenden Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant, da das Apple-Gerät zum Beispiel von Haus aus nur Apple Music als Streamingdienst unterstützt. Zum anderen schrecke der im Vergleich zu den meisten anderen smarten Lautsprechern hohe Preis viele potenzielle Kunden ab. Die sehr gute Klangqualität könne die genannten Nachteile nicht ausgleichen, so Kuo.Außer Amazons Echo-Lautsprechern und Googles Home-Devices deutet sich für dieses Jahr ein weiterer HomePod-Konkurrent an, der die Marktsituation für Apple nicht einfacher machen dürfte. Facebook soll den Verkaufsstart eines intelligenten Lautsprechers vorbereiten.Ursprünglich sei die Präsentation für den Mai geplant gewesen. Doch der jüngste Datenskandal des sozialen Netzwerks und die darauf folgende Anhörung von CEO Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress sollen Facebook zum Umdenken bewegt haben. Demnach wurde die Vorstellung des Geräts auf den Oktober verschoben.