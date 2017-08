Gänsehaut per Bluetooth? Testbericht Focal LISTEN Wireless Bügelkopfhörer

Kompakt

Marke Focal Bezeichnung LISTEN Wireless Art Bluetooth Bügelkopfhörer Empf. Preis (€) 249 Verfügbarkeit sofort

Möglicherweise klinge ich inzwischen wie eine Schallplatte mit Sprung, aber ich muss noch mal wiederholen, wie sehr ich Bügelkopfhörer den kleinen In-Ear-Varianten vorziehe. Und bei Bügelkopfhörern meine ich speziell solche, die das Ohr komplett umschließen (circumaural), und weniger die auf der Ohrmuschel aufliegenden Varianten. Den Luxus der Größe und des Mehrgewichts solcher Kopfhörer kann ich mir allerdings auch leisten, weil ich unterwegs so gut wie nie Musik höre. Meistens reise ich mit dem Auto und nutze dessen Soundsystem. Die meiste Zeit genieße ich Musik über Kopfhörer am Arbeitsplatz. Mobilität spielt in meinem Fall bei Kopfhörern also nur eine seeehr untergeordnete Rolle. Was für mich viel mehr zählt, ist a) der Klang, b) angenehmer Langzeit-Tragekomfort und c) ein natürliches akustisches Ambiente.Gewicht und Größe von Bügelkopfhörern sind zudem nur in den seltensten Fällen ein Nachteil in der Ergonomie. Selbst etwas schwerere Vertreter ihrer Art tragen sich in der Regel sehr bequem und sind vor allem keine Fremdkörper im Gehörgang. Im Falle von Bluetooth-Bügelkopfhörern, wie meinem heutigen Testkandidaten, ermöglicht die Größe zudem eine etwas komfortablere Anbringung der Bedienungskomponenten.Der Focal LISTEN Wireless ist, genau wie sein letzte Woche getesteter Bruder , primär auf mobile Nutzung ausgelegt, und damit nicht direkt das, wonach ich bei einem Kopfhörer gezielt suchen würde. Was das wäre, erfahren Sie nächste oder übernächste Woche im Test des Focal ELEAR. Wer jedoch viel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder ganz allgemein im urbanen Umfeld unterwegs ist, sollte sich unbedingt näher mit dem Focal LISTEN Wireless befassen.Auf das Thema „offene oder geschlossene Bauform“ werde ich im Test des ELEAR noch mal ausführlicher eingehen. Für Mobil-Hörer kommt aus offensichtlichen Gründen (Straßen-, Flug-, Maschinenlärm etc.) eigentlich nur ein geschlossener Hörer in Frage, welcher die Außengeräusche so gut wie möglich ausschließt. Je besser das gelingt, desto weniger laut muss man die Musik aufdrehen, damit sie von Außengeräuschen nicht überlagert wird. Manche Hersteller versuchen den Störabstand außer mit rein mechanischer Bedämpfung auch durch aktive Geräuschkompensation (Gegenschall) zu bekämpfen. Aber nach etlichen Tests unterschiedlichster Kopfhörer mit „Active Noise Canceling“ komme ich zu dem persönlichen Schluss, dass ANC dem Klang stets schadet. Focal verzichtet beim LISTEN Wireless auf eine ANC-Schaltung und konzentriert sich auf passive Außenschalldämmung.