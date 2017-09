Das (fast) perfekte All-In-One Musiksystem – Test KEF LS50 Wireless Digital-Aktiv-Streaming-Speaker

Kompakt

Marke KEF Bezeichnung LS50 Wireless Art High End Streaming-Lautsprecher Empf. Preis (€) 2.300 Verfügbarkeit sofort

Feststellung: Diese Lautsprecher sind nicht kabellos!

„Ich bin Baff! Selten zuvor habe ich einen Lautsprecher für 1.000 Euro das Paar gehört, der so überzeugende audiophile Qualitäten liefert. Die LS50 beherrschen alles, was einen guten Kompaktlautsprecher auszeichnet, insbesondere eine frappierende Räumlichkeit, hier aber gepaart mit sehr exakter Größenabbildung und Natürlichkeit.“

Endlich sind sie da. Fast ein Jahr lang musste ich warten, bis nach ihrer Vorstellung im Oktober letzten Jahres endlich ein Testpärchen der KEF LS50 Wireless (im Folgenden einfach LS50W genannt) bei mir gelandet ist. Von Anfang an war mir klar, dass ich diese „aktivierten“ Versionen der hervorragenden passiven LS50 (siehe Testbericht ) unbedingt auf Herz und Nieren Testen musste. Denn der britische Lautsprecher-Hersteller KEF hat viel mehr getan, als einfach nur Endstufen und einen DAC von der Stange in bereits vorhandene Lautsprecher zu bauen. – Viel mehr!Bevor es losgeht muss ich eine Sache unbedingt aus dem Weg räumen: Der Namenszusatz „Wireless“ ist – wie so oft – leicht irreführend. Die LS50W sind nämlich keineswegs drahtlos zu betreiben. Das „Wireless“ in der Modellbezeichnung steht lediglich für die Möglichkeit, Musik von entsprechend ausgestatteten Quellen per Bluetooth oder WLAN empfangen und wiedergeben zu können. Aber jeder der beiden Stereo-Lautsprecher braucht eine Stromverbindung und beide untereinander eine feste Drahtverbindung.Damit hätten wir das aus dem Weg und wir können uns auf das Wesentliche konzentrieren.Also, was haben wir hier? Die LS50W basieren auf den passiven Kompaktlautsprechern LS50 von KEF ( Amazon ), die ursprünglich im Jahr 2011 zur Feier des 50-jährigen Firmenjubiläums vorgestellt wurden. Die kompakten und recht schlicht gehaltenen Speaker entwickelten sich zu einem Riesen Verkaufserfolg für KEF, weil die LS50 klangliche Qualitäten aufwies (und noch heute aufweist), die sie weit über ihre Preisklasse hinaus zu einem „Geheimtipp“ unter Kennern werden ließ. Und das zu Recht! – Auszug aus meinem damaligen Testfazit (siehe Rewind 369 ) der LS50:Die LS50 sind nach wie vor erhältlich und trotz Preissteigerung auf rund 1.200 Euro/Paar nach wie vor jeden Cent wert. Bei diesem grandiosen Erfolg, und aufgrund zahlloser Kundenanfragen, war es nur eine Frage der Zeit, bis KEF eine Aktivversion der LS50 bringen würde. Zumal die Briten schon u.a. mit den Modellen X300A und X300A Wireless ( Test ) Erfahrungen im Bau kompakter Aktivlautsprecher mit Koax-Treibern und Digitalelektronik gesammelt haben. Für eine lebende Legende wie die LS50 wollte KEF aber einen deutlichen Schritt weiter gehen. Statt einfach nur einen vergleichsweise einfachen DAC und relativ simple Schaltverstärker einzubauen, sollte die LS50 auch in der aktiven Version ihrem Ruf gerecht werden. Dafür hat sich KEF mächtig ins Zeug gelegt.