Faltbares iPhone: Kunden würden Aufpreis von 600 Dollar akzeptieren

"Halbwegs großes Interesse"

Faltbares iPad bereits im Jahr 2020?

Apple verfügt über entsprechende Patente

Das faltbare iPhone oder iPad kommt - davon ist das Bankhaus UBS überzeugt. Nach Angaben des Schweizer Geldinstituts stößt ein derartiges Gerät auf reges Interesse. Zudem sind viele Apple-Kunden offenbar durchaus bereit, dafür einen ansehnlichen Betrag auszugeben.Bei einer Umfrage im Auftrag von UBS gab ein Drittel der Befragten an, ein "halbwegs großes Interesse" an einem faltbaren iPhone zu haben, berichtet CNBC. Sollte Apple ein derartiges Modell auf den Markt bringen, würde hinsichtlich einer Kaufentscheidung allerdings auch der Preis eine Rolle spielen. Dabei sind Apple-Kunden, die beispielsweise bereits ein iPhone besitzen, eher bereit, für ein faltbares Premium-Modell mehr Geld auszugeben. Sie würden einen Mehrpreis von 600 US-Dollar akzeptieren, für einen durchschnittlichen Verbraucher wäre zwischen 400 und 500 US-Dollar der Umfrage zufolge das Ende der Fahnenstange erreicht.Angesichts des großen Interesses rechnen die Schweizer Banker damit, dass Apple bereits 2020 ein faltbares Gerät auf den Markt bringen könnte. Für realistischer halten sie allerdings einen Erscheinungstermin im Jahr 2021. Außerdem dürfte es sich bei dem entsprechenden Gerät eher um ein iPad als ein iPhone handeln, heißt es in der Analyse von UBS, die auf der Grundlage der Umfrage erstellt wurde. Auf besonders großes Interesse würde ein faltbares iPhone übrigens in China stoßen.Apple verfügt bereits über eine Reihe von Patenten im Zusammenhang mit faltbaren Geräten. Berichten zufolge arbeitet das kalifornische Unternehmen bereits seit einiger Zeit an der Entwicklung eines entsprechenden iPads oder iPhones, konkrete Informationen hierzu gibt es allerdings naturgemäß noch nicht. Ein Gerücht besagte jedoch jüngst, dass Apple ein innovatives faltbares iPad plane. Der iPhone-Konzern wird allerdings mit Sicherheit ein Desaster vermeiden wollen, wie es Samsung mit dem groß angekündigten und dann wegen eklatanter Mängel zurückgezogenen Galaxy Fold erlebte.