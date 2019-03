"iPhone X Fold": Wie sich ein Designer Apples faltbares Smartphone vorstellt

"Schlacht der Smartphone-Giganten"

Innen liegendes Haupt-Display

Technische Daten vom Allerfeinsten

Preisvorstellung: ab 1.999 Dollar

Bislang ist nicht bekannt, ob Apple sich bereits mit der Entwicklung eines faltbaren Smartphones beschäftigt. Der Grafikdesigner Antonio De Rosa ist da schon einen Schritt weiter: Er präsentierte auf seinen Internetseiten unter dem Slogan "Bent To Your Will" jetzt Entwürfe eines von ihm "iPhone X Fold" getauften Geräts.Er wolle mit seinen Bildern zeigen, wie Apple in der "Schlacht der Smartphone-Giganten" wieder in Führung gehen könne, schreibt der italienischstämmige Designer. Seit der Ankündigung des Samsung Galaxy Fold und des Huawei Mate X habe er sich die Frage gestellt, wie der kalifornische Hersteller wieder "hungrig und verrückt" werden könne. Das ist seiner Ansicht nach erforderlich, denn der "Krieg der faltbaren Telefone" habe begonnen.Die Bilder und das Video, die De Rosa auf seiner Website präsentiert, zeigen ein klappbares iPhone, dessen Haupt-Display innen liegt. Offensichtlich inspiriert von Samsungs Falt-Smartphone hat das "iPhone X Fold" auf einer Außenseite einen zweiten Bildschirm im traditionellen Smartphone-Format. Aufgeklappt ist das Telefon nahezu quadratisch, die Ecken sind abgerundet.De Rosa hat sich sogar die Mühe gemacht, technische Daten vom Allerfeinsten zu ersinnen. Diese lässt er Cupertinos Marketing-Vizepräsident Phil Schiller in Apple-typischer Manier auf großer Bühne präsentieren. Das "iPhone X Fold" verfügt demnach über einen 8,3 Zoll großen AMOLED-BIldschirm mit 2.960 x 2.880 Bildpunkten und 514 ppi. Das Cover-Display, ebenfalls AMOLED, hat eine Diagonale von 6,6 Zoll und 2.960 x 1.440 Pixel. Der Designer spendiert seinem Entwurf gleich mehrere Kameras, einen dreifachen optischen Zoom sowie Touch ID und Face ID.Eine Preisvorstellung nennt De Rosa ebenfalls: Ab 1.999 US-Dollar soll das Gerät zu haben sein - ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, was Huawei und Samsung für ihre faltbaren Smartphones aufrufen. Ob Cupertino sich schon bei ihm gemeldet hat, ist nicht bekannt.