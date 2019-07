Gerücht: Apple plant faltbares iPad mit 5G-Unterstützung

Faltbares iPad mit mehreren Design-Möglichkeiten

Auch 5G soll enthalten sein

Der Ruf faltbarer Geräte litt zuletzt etwas, da das Samsung Galaxy Fold kurz vor dem ursprünglich geplanten Marktstart im April noch mit großen Problemen zu kämpfen hatte und das Unternehmen die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschob. Doch auch andere Hersteller planen entsprechende Smartphones für die nähere und fernere Zukunft. Auch Apple wurde schon nachgesagt, an einem faltbaren iPhone zu tüfteln – doch das neueste Gerücht weist in eine andere Richtung: Apple arbeitet demnach an einem iPad mit 5G-Unterstützung, das zudem einen Faltmechanismus bietet.Marktexperten von IHS Markit prognostizieren ein entsprechend innovatives Tablet von Apple. Aus dem Bericht geht nicht hervor, wie sich das Falt-Feature implementieren lässt. Es ist daher nicht sicher, ob sich Apple an Produkten wie dem Galaxy Fold orientiert und auf ein einzelnes Display mit Faltknick setzt. Eine entsprechende Konstruktion könnte etwa zusammengeklappt die Größe eines iPad mini aufweisen und im ausgebreiteten Zustand auf 13 oder 15 Zoll anwachsen.Alternativ sind zwei Displays in einem Laptop-artigen Gehäuse denkbar, wobei eines der Displays die physische Tastatur ersetzt und stattdessen dynamisch wechselbare UI-Bedienelemente bereitstellt. Diese Variante würde zu einem Apple-Patent passen, das zu Beginn dieses Jahres veröffentlicht wurde. In der Patent-Beschreibung legt Apple einen Abschied von der klassischen Tastatur dar.Außer der Falt-Funktion fügt Apple dem Tablet laut IHS Markit ein weiteres bei iDevices noch nicht verfügbares Feature hinzu: 5G-Unterstützung. Da der 5G-Support für die 2020er iPhone-Generation als wahrscheinlich gilt, könnte Apple im gleichen Jahr auch die hauseigenen Tablets mit der neuen Mobilfunk-Technologie bestücken.Schon zuvor gab es Meldungen zu iPads mit 5G-Integration. Seinerzeit wurde darüber spekuliert, dass Apple das iPad sogar schon vor den iPhones mit einer 5G-Option ausstatten könnte. Ein möglicher Veröffentlichungszeitraum soll das Frühjahr 2020 sein.