Samsung Galaxy Fold: Warum die Displays reihenweise ausfallen

Display-Falte unzureichend vor Staub und Dreck geschützt



Quelle: iFixit Quelle: iFixit

Auch Huawei und Xiaomi mit Falt-Smartphones

Samsung sieht sich im Moment einem teuren PR-Debakel ausgesetzt. Der Grund dafür sind die veröffentlichten Eindrücke der vom Konzern ausgewählten Tester, die das neuen Falt-Smartphones Galaxy Fold bereits nutzen konnten. Diverse der von Samsung verschickten Exemplare zeigten schon nach wenigen Tagen oder gar Stunden Nutzung verschiedene Display-Ausfallerscheinungen bis hin zum kompletten Defekt. Entsprechend wirkt Samsungs Hoffnungsträger in zahlreichen Review-Videos bestenfalls wie ein Prototyp – aber keinesfalls wie ein fertiges Gadget, das bald in den Handel kommt.Nachdem Samsung bekannt gab, den für Ende April geplanten Verkaufsstart wegen der massiven Probleme auf unbestimmte Zeit zu verschieben, hat auch iFixit das Falt-Gerät genau unter die Lupe genommen. Die Reparaturspezialisten achteten dabei auf potenzielle Fehlerquellen, die für die schnell eingetretenen Display-Ausfälle verantwortlich sein könnten – und wurden fündig.iFixit zufolge hat Samsung beim Klapp-Mechanismus zwar darauf geachtet, diesen robust und zuverlässig genug für das Falt-Display zu entwickeln; doch an einer anderen Stelle des Gehäuses sei der Konzern merkwürdig nachlässig gewesen. Demnach können Schmutzpartikel das ohnehin schon äußerst empfindliche Display relativ einfach beschädigen. Es gebe schlicht zu viele Stellen am Gehäuse, an denen die verschiedensten Schmutz und Staub-Partikel eindringen können – auch wenn Nutzer die seltsam anmutende Schutzfolie auf dem Display nicht abmachen. Vor allem die äußeren Bereiche der Faltstelle bilden im aufgeklappten Zustand einen Schwachpunkt für Schmutz.Einige Tester hatten ohnehin schon bemängelt, dass die Folie nicht wie eine dauerhafte Vorrichtung wirke, sondern mehr wie ein Transportschutz, den man – wie von anderen Smartphones gewohnt – nach dem Auspacken gefahrlos entfernen kann (und sogar soll). Der dazugehörige Samsung-Warnhinweis, die Folie bitte befestigt zu lassen, fand sich nur auf einigen wenigen Exemplaren der Testgeräte.iFixit zeigt sich gespannt darüber, ob Smartphone-Anbieter die Schwachstellen von Falt-Geräten auf absehbare Zeit in den Griff bekommen können. Außer Samsung haben auch die chinesischen Hersteller Huawei und Xiaomi angekündigt, faltbare Smartphones auf den Markt zu bringen.