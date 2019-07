Corel wechselt Besitzer: CorelDRAW-Anbieter von Investmentfirma übernommen

Investmentfirma KKR übernimmt Corel

KKR pumpt Kapital in Softwareschmiede

Corel sorgte zuletzt in der Apple-Welt für Aufsehen, als das Unternehmen die Grafikdesign-Suite CorelDRAW nach vielen Jahren wieder zurück auf den Mac brachte. Zudem übernahm Corel im Dezember 2018 die Virtualisierungsschmiede Parallels, deren App es Nutzern ermöglicht, Windows und andere Betriebssysteme innerhalb von macOS auszuführen. Doch kürzlich wurde die Corel Corporation offenbar selbst von einem anderen Unternehmen aufgekauft.TechCrunch zufolge bestätigt eine firmeninterne Mitteilung an Corel-Mitarbeiter die Übernahme des kanadischen Softwareanbieters. Demzufolge ist die Investmentfirma KKR (Kohlberg Kravis Roberts) neuer Eigentümer von Corel. Zuvor hielt Vector Capital laut Berichten einen Großteil der Unternehmensanteile von Corel. Erste Gerüchte zum KKR-Deal kamen bereits im Mai auf. Seinerzeit war die Rede von einem Übernahmevolumen in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar.KKR zeigt sich laut des von TechCrunch genannten Memos äußerst optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Corel. Das Wachstum des Unternehmens möchte KKR demzufolge mit dem Zuschuss von Kapital weiter vorantreiben. Zum einen sollen davon bisherige Unternehmensbereiche und Software wie WordPerfect, CorelDRAW, WinZip und PaintShop Pro profitieren, zum anderen möchte Corel mithilfe des Kapitals kleinere Firmen aufkaufen – wie zum Beispiel Parallels im letzten Jahr. Insbesondere Start-ups, über die Corel an innovative Lösungen und hochkarätige Fachkräfte gelangen kann, stehen dem Bericht zufolge ganz oben auf der Wunschliste des kanadischen Unternehmens.Aktuellen Informationen zufolge geht der Eigentümerwechsel ohne Mitarbeiterentlassungen über die Bühne. Der Deal sollte ursprünglich erst nächste Woche verkündet werden. Doch wegen der zunehmenden Berichterstattung bezüglich der Übernahme könnten sich Corel und KKR auch schon diese Woche dazu entscheiden, die Übernahme offiziell bekanntzugeben und so für endgültige Klarheit zu sorgen.