CorelDRAW 2019 für Mac: Rückkehr der Grafiksuite auf Apple-Rechner

Vektor-Illustriationen, Seitenlayout und Typographie

Festgelegte Stilgruppen für beliebige Objekte



Quelle: Mac App Store Quelle: Mac App Store

Natives Nutzungserlebnis auf dem Mac

Die bekannte Grafikdesign-Suite CorelDRAW ist wieder für macOS verfügbar. Die für den Mac runderneuerte Software CorelDRAW 2019 kommt mit vielen Features, mit denen Nutzer Illustrationen, Web-Grafiken und Print-Erzeugnisse kreieren können.Die Corel Corporation spricht im Beschreibungstext von „mächtigen Vektorillustrationswerkzeugen“, die es Anwendern ermöglichen, einfache Linien und Formen in komplexe Kunstwerke zu transformieren. Hinzu kommen umfangreiche Tools für Seitenlayouts, um zum Beispiel Broschüren, Newsletter oder mehrseitige Dokumente zu erstellen.Typografie-Funktionen helfen dabei, passende Schriften, Zeichengrößen, Zeilenabstände und Unterschneidungen für eingefügte Texte festzulegen. Effekte wie Konturen und Blockschatten verleihen Texten eine individuelle Wirkung. Zu den weiteren Features der Grafik-App zählt die Möglichkeit, beliebige Objekte mit Transparenzeffekten, Mustern oder Verläufen zu versehen.Bei CorelDRAW können Anwender verschiedene Stile und Stilgruppen verwalten, um festgelegte Änderungen auf mehrere Objekte anzuwenden und so ohne großen Aufwand einheitliche Formatierungen zu erhalten. Die integrierte PowerTRACE-Technologie wandelt den Herstellerangaben zufolge auch komplexe Pixelbilder vergleichsweise schnell in hochwertige Vektorobjekte um.CorelDRAW setzt auf nicht-destruktive Bearbeitung von Inhalten. Die Originalbilder beziehungsweise -objekte werden bei der Arbeit an Bitmaps oder Vektoren entsprechend nicht überschrieben. Zu den nicht-destruktiven Features zählen unter anderem „Blockschatten“, das Hilfsmittel „Wirkung“ und ein Symmetriezeichenmodus.Die App bringt von Haus aus eine Vielzahl an Voreinstellungen und Werkzeugen für Webinhalte mit, die vergleichsweise schnell anspruchsvolle Ergebnisse erzielen sollen. Das integrierte Farbverwaltungsmodul stellt sicher, dass in allen bearbeiteten Medien Farbkonsistenz vorherrscht. CorelDRAW unterstützt den Dateiexport in AI, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF und diverse andere Formate.Die neue Mac-Version von CorelDRAW wurde dem Entwicklerstudio zufolge entwickelt, um ein natives Nutzungserlebnis unter macOS sicherzustellen. Menüs, Fenster und Felder orientieren sich entsprechend an Apples eigenen Maßstäben für Ästhetik und Bedienweisen. Im Zuge dessen unterstützt die Grafiksuite den Dark Mode von macOS Mojave (10.14) und die Touch Bar des MacBook Pro.CorelDRAW 2019 ist im Mac App Store erhältlich und benötigt mindestens macOS High Sierra (10.13.2). Nach einer zweiwöchigen Gratis-Testphase können sich Nutzer zwischen einem monatlichen Abopreis von 20,99 Euro oder einer Jahresgebühr von 209,99 Euro entscheiden (Store: ). Alternativ gibt es die App als Einmalkauf über die Herstellerseite für 699 Euro.