Bug in iOS: Betrügerische Entwickler können Nutzer zu Fünf-Sterne-Bewertung nötigen

Bewertungs-Pop-up erlaubt keinen Abbruch

Fünf Sterne – oder die App startet nicht

App mittlerweile aus dem iOS App Store entfernt

Positive Bewertungen bedeuten für viele App-Entwickler bares Geld, denn je mehr Sterne eine Anwendung im iOS App Store aufweist, desto eher greifen iPhone- und iPad-Besitzer zu. Zahlreiche Apps bitten die Nutzer daher von Zeit zu Zeit um ein Review. Das entsprechende Pop-up stellt Apple zur Verfügung und es kommt rege zum Einsatz. Ein Bug oder eine Nachlässigkeit des iPhone-Konzerns ermöglichen es Entwicklern allerdings offenbar, die Anwender mithilfe dieser Funktion zur Abgabe von Fünf-Sterne-Bewertungen zu nötigen.Aufgefallen ist das dem Entwickler Kosta Eleftheriou, der seit einiger Zeit auf betrügerische Apps hinweist und Apple auch wegen eines angeblich zu laschen Umgangs mit Scam-Anwendungen verklagt hat. Er entdeckte eine iPhone-App namens UPnP/DLNA TV Streamer, welche ein merkwürdiges Verhalten an den Tag legt. Unmittelbar nach dem Start präsentiert sie das Pop-up, mit dem Anwendungen um eine Bewertung im iOS App Store bitten können. Normalerweise lässt sich diese Anfrage mit einer Schaltfläche überspringen. Das ist diesem Fall aber nicht möglich: Die Option ist ausgegraut und somit inaktiv. Die App startet demzufolge nicht, ohne dass eine Sternebewertung erfolgt.Der Versuch, UPnP/DLNA TV Streamer durch die Vergabe nur eines Sterns zu starten, scheitert ebenfalls. Zum Erfolg führt ausschließlich die Bewertung mit fünf Sternen, weniger lassen sich nicht auswählen. Eleftheriou hat dieses Verhalten in einem kurzen Video dokumentiert, welches er auf Twitter veröffentlichte. Ihm zufolge handelt es sich bei dem Pop-up tatsächlich um Apples Original, der Entwickler hat dieses also nicht durch eine eigene Funktion ersetzt. Die Review-Anfrage lässt sich demzufolge austricksen, um positive Bewertungen zu generieren. Eleftheriou zufolge ist diese Manipulation äußerst einfach umzusetzen und kommt angeblich auch in etlichen weiteren Apps zum Einsatz.Apple könnte ein solches Verhalten, das eindeutig gegen die Richtlinien für den iOS App Store verstößt, problemlos während der automatischen Überprüfung feststellen, behauptet Kosta Eleftheriou. Zudem häuften sich im Laufe der vergangenen Monate in den Bewertungen von UPnP/DLNA TV Streamer die Klagen über die erzwungenen Fünf-Sterne-Bewertungen. Da iPhone- und iPad-Nutzern keine alternativen Softwareläden zur Verfügung stünden, habe das Unternehmen jedoch offenbar kein großes Interesse an einer Verbesserung des hauseigenen Review-Prozesses. Apple hat mittlerweile allerdings augenscheinlich reagiert und UPnP/DLNA TV Streamer aus dem App Store entfernt.