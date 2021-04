App Store: Vermeintliche App für Kinder entpuppt sich als Online-Casino

Kindgerecht aufbereitetes Spiel führt zu Online-Casino

Jungle Runner 2k21

Eleftheriou: Sicherheit und Datenschutz bloß „Marketing“

Endless-Runner-Spiele erfreuen sich auf Smartphones nach wie vor einer großen Beliebtheit: Sie sind in der Regel einfach zu bedienen und für kurzweilige Unterhaltung ausgelegt. Bei vielen Titeln sind In-App-Käufe gängige Praxis: Anwender können Boni, nützliche Gegenstände und weitere Charaktere freischalten, indem sie einen mal geringen, mal hohen Obolus an die Entwickler entrichten. Nun wurde der Fall eines solchen Genrevertreters bekannt, der in eine etwas andere Kerbe schlägt – und vor allem Kinder dazu animieren wollte, an einem Online-Casino teilzunehmen.Der Entwickler Kosta Eleftheriou gilt es ziemlich umtriebig, wenn es um das Aufspüren sogenannter Scam-Apps im App Store bei iOS geht. Eleftherious Anwendungen fanden ebenfalls bereits Nachahmer auf der App-Plattform Apples und versuchten dort, Kunden zum Kauf teurer Abos zu überreden, ohne mit den versprochenen Features aufzuwarten (siehe ). Nun berichtet der Entwickler von einer besonders dreisten Form der Abzocke: Das Endless-Runner-Gamerichtet sich eigenen Angaben zufolge an Kinder ab vier Jahre und ist grafisch eher schlicht gehalten – zumindest außerhalb der Türkei. In der Türkei (oder mittels entsprechendem VPN) wird aus dem vermeintlichen Sidescroller ein Online-Casino, welches mit echtem Geld gefüttert werden möchte und Apples Zahlungssystem umschifft.Die Entwickler hatten die App mit gefälschten Aussagen von CNN Türk beworben. Mittlerweile reagierte Apple und entfernte die Scam-Anwendung aus dem App Store, die sich laut Eleftheriou einige Monate lang auf der Plattform befunden und auch mehrere Update-Freigaben seitens Cupertino erfolgreich durchlaufen habe. Eleftheriou bringt sein Unverständnis zum Ausdruck und weist darauf hin, dass es sich bei Apples Argumenten, der App Store stehe für Sicherheit und Datenschutz, aus seiner Sicht lediglich um Marketing-Aussagen handle. Tatsächlich stehen Cupertinos App-Begutachtungen nicht zuletzt aufgrund des Rechtsstreits mit Epic zunehmend unter Beschuss: In den letzten Monaten sind einige Fälle von Betrugssoftware auf der Apple-Plattform bekannt geworden.