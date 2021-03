Scam-Software im App Store: Entwickler verklagt Apple

KeyWatch ein Opfer von Scam-„Konkurrenz“

Anklage in Kalifornien

Softwareentwickler Kosta Eleftheriou hat sich in der Vergangenheit schon einige Male über Apples seiner Meinung nach zu laschen Umgang mit Scam-Anwendungen im App Store beklagt. Sein einstiges Vertrauen zum Unternehmen aus Cupertino sei in den letzten Jahren einer zunehmenden Skepsis gewichen, da Betrüger im App Store praktisch ungehindert Abzock-Programme vertreiben können, so Eleftheriou. Auch dessen App FlickType ist davon betroffen. Der Entwickler hat Apple vor Kurzem sogar angezeigt, da das Unternehmen sich nicht an die Drittanbietern gegenüber kommunizierten Vereinbarungen halte. Apple preise den App Store zwar als sicheren und vertrauenswürdigen Ort an, schütze App-Anbieter jedoch nicht vor der Betrugsmasche von Scam-Software.Eleftheriou hat vor einigen Jahren seinen Job bei Pinterest aufgegeben, um eine eigene App zu entwickeln: FlickType – eine Onscreen-Tastatur für die Apple Watch. Nachdem er die Anwendung im App Store veröffentlicht hatte, stieg deren Popularität rapide. Der Erfolg machte jedoch auch Betrüger auf das Umsatzpotenzial des Programms aufmerksam. In der Folge erschienen im Windschatten von FlickType eine Reihe ähnlicher Apps wie „KeyWatch“, welche das Original nachahmten – aber die angepriesenen Funktionen nicht lieferten. Sogar Promo-Videos von FlickType wurden unrechtmäßig für die Scam-Programme eingesetzt. Statt Features zu liefern forderten KeyWatch und Konsorten Kunden direkt zu In-App-Käufen oder teuren Abos auf, ohne jedoch versprochene Features bereitzustellen.Mithilfe von Marketing-Kampagnen in sozialen Netzwerken und gekauften 5-Sterne-Bewertungen stiegen die betrügerischen Programme in der Rangliste des App Store nach oben. Im Zuge des Erfolgs der „Konkurrenz“ gingen die Umsätze von FlickType zurück. Apple löschte KeyWatch erst, nachdem sich Eleftheriou mehrmals beim Unternehmen aus Cupertino beschwert hatte. Andere Scam-Apps wie Star Gazer+ blieben jedoch im Store vertreten. Eleftheriou lässt in seinen Kommentaren zum Thema zudem durchscheinen, dass sich bei Scam-Apps für Apple ein Interessenkonflikt ergibt, da das Unternehmen an den Einnahmen der Betrugssoftware partizipiert.Eleftheriou hat Anklage eigenen Angaben zufolge beim California Superior Court in Santa Clara eingereicht. Er fordert von Apple Ausgleichszahlungen für Einnahmen, die ihm im Zuge der Scam-Apps entgangen sind. Apple hat sich bislang nicht zum juristischen Vorgehen des Entwicklers geäußert.