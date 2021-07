iPhone 13: Nur die Pro-Modelle mit 120 Hz

LG baut aus – iPhone 14 komplett mit 120 Hz

iPhone 14 nur noch mit 6,1"- oder 6,7"-Display

Bereits im Jahr 2017 stellte Apple mit dem iPad Pro eine Neuerung vor, welche bislang beim iPhone oder Mac nicht verfügbar ist: Apple erhöhte die Bildwiederholrate auf 120 Bilder pro Sekunde. Manche Nutzer sehen einen deutlichen Unterschied, anderen wiederum fällt selbst beim direkten Vergleich kein Unterschied auf. Bereits im letzten Jahr kamen Gerüchte auf, dass Apple mit dem iPhone 12 zumindest manche Varianten mit derartigen Bildschirmen ausrüstet – doch Apple hob sich dieses Feature für kommende Modelle auf.Wie in jedem Jahr wird Apple auch im Herbst 2021 neue iPhone-Modelle präsentieren – Gerüchten nach nennt der Konzern die Geräte iPhone 13 und nicht iPhone 12s. " The Elec " will erfahren haben, dass Samsung für die Herstellung der Bildschirme für die beiden Pro-Modelle verantwortlich sein wird – und diese Displays unterstützen 120 Hz. LG fertigt dem Bericht nach die Bildschirme für das iPhone 13 und das iPhone 13 mini, doch diese liefern nur eine Bildwiederholrate von 60 Hz mit wie das aktuelle iPhone-Lineup.Im Jahr 2022 soll sich dies aber ändern: LG will die Produktionskapazitäten deutlich ausbauen und so im kommenden Jahr ebenfalls OLED-Bildschirme mit 120-Hz-Unterstützung liefern. Damit wäre es Apple möglich, das gesamte iPhone-14-Lineup mit entsprechenden Bildschirmen auszustatten.Mit dem iPhone 14 wird Apple aller Wahrscheinlichkeit nach das iPhone mini streichen – die Modellpalette besteht dann aus zwei Geräten mit 6,1"-Bildschirm und zwei weiteren Modellen mit 6,7"-Display. Somit haben Kunden 2022 die Option, ein iPhone mit großem Display, aber ohne "Pro-Features" wie eine Dreifach-Kamera zu erwerben. Mit dem iPhone 12 bot Apple erstmals wieder ein kleines iPhone mit 5,4"-Bildschirmdiagonale an – doch dieses Modell nehmen die Kunden nur schlecht auf und Apple soll bereits die Produktion des iPhone mini eingestellt haben. Das iPhone 13 wird wohl das letzte iPhone-Lineup sein, in welchem sich ein kompaktes Modell wiederfindet. Daher bleibt Kunden, welche einen kleinen Bildschirm wünschen, nur das iPhone SE.