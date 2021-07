Bericht: iPhone 12 mit 100 Millionen verkauften Einheiten auf den Spuren des iPhone 6

Nur sechs Monate nach Release: iPhone 12 mit 100 Millionen verkauften Einheiten

Besonders begehrt: Das iPhone 12 Pro Max

Ob Ceramic Shield, die Unterstützung von 5G oder das neue Design: Die aktuelle iPhone-Baureihe findet in der Fachpresse und bei den Kunden großen Anklang. Tatsächlich scheint die Nachfrage nach dem iPhone 12 ungebrochen zu sein, was Marktbeobachter an die Jahre 2014 und 2015 erinnert: Das iPhone 6 zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Smartphones überhaupt. Mit der aktuellen Generation könnte Apple ein ähnlicher Coup gelungen sein: Auch wenn Berichte dem iPhone 12 mini eine eher geringe Nachfrage bescheinigen – die anderen drei Geräte der Serie wissen offenbar viele Nutzer zu überzeugen.Neuen Zahlen von Counterpoint Research zufolge gelang es der iPhone-12-Serie im April dieses Jahres, 100 Millionen Einheiten abzusetzen. Das ist durchaus beachtlich: Der Meilenstein wurde binnen sechs Monate nach der Veröffentlichung der Geräte erreicht, das iPhone 11 benötigte hierfür zwei Monate länger. Laut Counterpoint handle es sich um den ersten Superzyklus in sechs Generationen des iPhones – ähnlich hervorragende Verkaufszahlen waren zuletzt beim iPhone 6 zu beobachten, welches vor allem mit seinem größeren Bildschirm die Nachfrage angeheizt habe.Das iPhone 12 sorge vor allem mit der Kompatibilität zu 5G und dem durchgängigen Einsatz von OLED-Panels bei allen Modellen für einen reißenden Absatz, so Counterpoint. Das spiegle sich auch beim Umsatz wider: Der durchschnittliche Verkaufspreis für die Geräte der aktuellen Generation liege so hoch wie noch nie. Im April habe Apple einen Marktanteil in Rekordhöhe verzeichnet, ein Ende des Trends sei nicht absehbar. Ein Grund für die gestiegenen Einnahmen gehe auf das iPhone 12 Pro Max zurück: 29 Prozent der Käufer eines Geräts der letzten Baureihe hätten sich für dieses Modell entschieden, beim iPhone 11 habe der Anteil an verkauften Pro-Max-Geräten im selben Zeitraum nach dem Launch lediglich 25 Prozent betragen. Apple gelinge es daher, sieben Monate nach der Veröffentlichung des iPhone 12 um 22 Prozent mehr Einnahmen zu erzielen, als dies mit dem Vorgänger der Fall gewesen sei.