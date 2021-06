Neuer Bericht zu Preisen und Features des iPhone 13 – Produktion des iPhone 12 mini wurde eingestellt

Trendforce: Speicherausstattung wie gehabt

Preise für iPhone 13 könnten gleich bleiben

Mit welchen Features können Käufer des kommenden iPhones rechnen, wie wird es sich auf dem Markt behaupten können und ist es um das iPhone 12 mini bestellt? Das taiwanische Marktforschungsunternehmen TrendForce ging unter anderem diesen Fragen nach. Grundsätzlich sind die Erwartungen eher optimistisch, wenngleich Interessenten des künftigen Flaggschiffmodells nicht zu viel erwarten sollten: Cupertino betreibe konsequente Produktpflege, allzu radikale Änderungen und Neuerungen bekämen wir dieses Jahr aber wohl nicht zu Gesicht. Trendforce geht von einer Veröffentlichung der neuen Baureihe im September aus. Einmal mehr sollen vier unterschiedliche Modelle zum Einsatz kommen, wie das bei der aktuellen Generation der Fall ist. Bei den technischen Spezifikationen gibt es wohl kaum Überraschungen: Herzstück sei der im 5-nm-Verfahren gefertigte A15, eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sei den Pro-Modellen vorbehalten. Diese erhielten auch einen Autofokus für die Ultraweitwinkelkamera und verfügten weiterhin exklusiv über einen LiDAR-Scanner. Die Notch werde etwas kleiner sein als bislang. An der Speicherkapazität nehme Apple entgegen manchen anderslautenden Berichten keine Änderungen vor: Bei den Pro-Modellen stünden bis zu 512 GB zur Verfügung, das iPhone 13 und iPhone 13 mini müssten sich mit höchstens 256 GB begnügen.Apropos iPhone 13 mini: Apple biete erneut ein Gerät in der handlichen Form an, wenngleich sich das iPhone 12 mini nicht bewährt habe. Dem Marktforschungsunternehmen zufolge habe Cupertino die Produktion des Modells in diesem Quartal eingestellt – der kommerzielle Erfolg sei ausgeblieben. Trendforce rechnet außerdem damit, dass Apple die Produktion von iPhones allgemein nach oben schraubt – und das iPhone 13 ungefähr 39 Prozent der produzierten Geräte einnimmt:Unklar sei, ob Apple die neuen Geräte „iPhone 12s“ oder „iPhone 13“ nennt – die Zahl 13 scheint einige Menschen abzuschrecken (siehe ). An den Preisen nehme der Hersteller wohl keine Änderungen vor: Diese sollen sich auf dem Niveau der iPhone-12-Serie bewegen.