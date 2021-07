iPhone 13: Gerüchte zu „Reverse Charging“ und neuem Video-Feature

Weinbach: Größere Ladespulen mit Aussicht auf „Reverse Charging“

Bokeh-Effekt bei Videos?

Allzu lange müssen sich Käufer des iPhone 13 nicht mehr gedulden: In etwa zwei Monaten wird Apple die neue Generation des Flaggschiff-Modells vorstellen. Wenig überraschend läuft die Gerüchteküche auf Hochtouren: So tauchen Meldungen auf, die wenig Hoffnung auf eine Rückkehr des Touch-ID-Sensors geben (siehe ) und Dummy-Aufnahmen sollen bereits erste Eindrücke des Gehäuses liefern. Nun liefert der YouTuber EverythingApplePro in Zusammenarbeit mit dem Leaker Max Weinbach mit einem neuen Video weitere interessante Informationen zu zwei möglichen Funktionen des iPhone 13.Den Aussagen von EverythingApplePro zufolge plane Cupertino, die kommenden Modelle mit größeren Ladespulen auszustatten. Damit ebne Apple den Weg zu einem verbesserten Wärmemanagement und einer höheren Wattleistung. Weinbach rechnet zudem damit, dass die Geräte über stärkere Magneten für MagSafe verfügen könnten – hierfür wären ebenfalls größere Spuren vonnöten. Weit spannender ist jedoch ein anderes Einsatzgebiet: Möglicherweise wäre das iPhone erstmals in der Lage, als Ladematte für Zubehör wie AirPods zu fungieren – sogenanntes „Reverse Charging“ findet sich bereits bei etlichen Android-Smartphones. Bereits beim iPhone 11 wurden entsprechende Gerüchte laut, dass die Funktion bald auch bei Apple Einzug halten könnte. Zuletzt deuteten dieser FCC-Antrag und Jon Prossers Aussage zu einem Battery Pack darauf hin, dass das iPhone 12 bald in den Genuss des Features kommen könnte.Der Porträtmodus kam zum ersten Mal beim iPhone 7 Plus zum Einsatz: Dank der einstellbaren Tiefenschärfe steht Anwendern ein Gestaltungsmittel zur Verfügung, das für überaus ansehnliche Fotos sorgt. Laut Weinbach spendiert Apple dem iPhone 13 diesen Bokeh-Effekt auch bei der Aufnahme von Videos. Das klingt einigermaßen plausibel: Dank iOS 15 sind Apps wie FaceTime bald in der Lage, den Porträtmodus während einer Videokonferenz zuzuschalten.