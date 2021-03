Bericht rechnet mit mehr Speicher für das iPhone 13 – und erhöhter Nachfrage

iPhone 13 mit einem Terabyte Speicher?

Analysten: Neues iPhone trifft auf erhöhte Konsumbereitschaft

Eine Speicherausstattung von einem Terabyte ist bei Macs lediglich eine Frage der gewünschten Konfiguration. Das iPhone hinkt dieser Möglichkeit hinterher: Bei der aktuellen Baureihe stellt eine Speicherkapazität von 512 GB GB das Maximum dar – so der Anwender eines der Pro-Modelle möchte. Das iPhone 12 ohne Namenszusatz und die mini-Variante müssen sich weiterhin mit höchstens 256 GB begnügen. So manchen professionellem Nutzer ist auch ein halber Gigabyte zu wenig: Gerade 4K-Aufnahmen verschlingen Unmengen an Speicher. Das iPhone 13 könnte in dieser Sache für Abhilfe sorgen – und sich generell einer hohen Nachfrage erfreuen.Analysten von Wedbush erklären in einer Notiz an Investoren , dass das kommenden Flaggschiff-Modell erstmals in einer 1-TB-Variante zur Verfügung stehen wird. Ähnlich lautende Gerüchte tauchten in der Vergangenheit bereits auf: So meldete sich Jon Prosser im letzten Jahr mit einer vagen Anspielung zu Wort, die ebenfalls auf die erhöhte Speicherausstattung des iPhones hindeutet (siehe ). Unklar ist dabei, ob Apple die Speicherkapazitäten aller Optionen verdoppelt und so der Einstieg bei mindestens 128 GB für das iPhone 13 und 256 GB bei den Pro-Varianten liegt: In diesem Fall wäre die Version mit einem TB dem iPhone 13 Pro (Max) vorbehalten. Die Konkurrenz aus dem Android-Bereich ist da übrigens schon einen Schritt weiter: Samsung stattete bereits vor knapp zwei Jahren das Galaxy S10 auf Wunsch mit bis zu einem TB Speicher aus.Wedbush geht zudem davon aus, dass Apple die Produktion des iPhone 13 ankurbeln könnte, was die Analysten auf zwei Gründe zurückführen: Einerseits sei bis 2022 eine hohe Nachfrage nach 5G-Geräten zu erwarten. Außerdem profitiere der US-Konzern von einer erhöhten Konsumbereitschaft der Kunden: Diese seien nach erfolgten Impfungen gegen COVID-19 wieder verstärkt in der Lage, Produkte ohne Einschränkungen zu kaufen. Allerdings sind derartige Prognosen zur Kaufbereitschaft mit Vorsicht zu genießen, da diese Annahmen eine langjährige Tradition in den Kreisen von Analysten darstellen. Weitere Features für die neue Generation der iPhones nennt Wedbush nicht – mit einer Ausnahme: LiDAR soll künftig bei allen Modellen Einzug halten und nicht länger exklusiv für Pro-Besitzer bereitstehen.