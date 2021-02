Analyst: iPhone 12 trotz schwächelndem mini und leichten Nachfrageeinbußen auf Erfolgskurs

Nachfrageschwäche in China

iPhone 12 weiterhin begehrt

Grund zum Pessimismus ist bei Apple nicht angezeigt: Das Unternehmen weist hervorragende Zahlen auf, die zuletzt veröffentlichen Quartalsergebnisse zeigen einmal mehr, dass Cupertino viele umsatzstarke Produkte und Dienstleistungen im Portfolio hat (siehe ). Das liegt vor allem am iPhone: Der US-Konzern treibt die Konkurrenz vor sich her und mauserte sich im vergangenen Quartal zum größten Smartphone-Hersteller . Das iPhone 12 befeuerte diesen Trend: Die iPhones der aktuellen Baureihe seien einem Analysten zufolge weiterhin sehr begehrt. Einige Dämpfer bei der Nachfrage gebe es dennoch zu verzeichnen.In einer Nachricht an Investoren, die AppleInsider vorliegt, revidiert Samik Chatterjee die Verkaufsprognosen für das iPhone 12 nach unten. Chatterjee ist Analyst bei JP Morgan und ging zunächst von 236 Millionen verkauften Einheiten der iPhone-12-Modelle aus: Nun rechnet er mit 230 Millionen verkauften Geräten. Das liege nicht zuletzt an den gesunkenen Verbraucherausgaben in China – im Reich der Mitte normalisiere sich zudem die Nachfrage nach den 5G-iPhones, weil viele Early Adopter bereits zugeschlagen hätten. Ferner denkt Chatterjee, dass die Produktion des iPhone 12 mini im zweiten Quartal dieses Jahres gestoppt werde: Die Nachfrage nach dem Gerät liege unter der Erwartung von Apple. Ein anderer Analyst von JP Morgan kam bereits zu einer ähnlichen Einschätzung (siehe ).Auch wenn die Bank „ein schwächeres Nachfrageumfeld zur Kenntnis nimmt“ – Grund zur Sorge besteht für Apple nicht. Die Gesamtmenge an ausgelieferten Geräten werde Chatterjee zufolge trotzdem um 13 Prozent höher liegen als im Vorjahr. So folge der etwas gedämpften Nachfrage des ersten Quartals 2021 ein Aufwärtstrend: Chatterjee spricht davon, dass im kommenden Quartal 42 Millionen Einheiten (statt der erwarteten 36 Millionen) über die Ladentheke gehen. Das iPhone 12 scheint sich also laut den Angaben des Analysten weiterhin zu bewähren – wenn man von der mini-Variante absieht.