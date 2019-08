Bericht: iPhone 11 erhält Display-Technologie des Samsung Galaxy Note 10+

Samsung stellt neue Rekorde auf

iPhone 11 mit OLED-Panels von Samsung

Ändert Apple die Strategie?

Je näher der Erscheinungstermin der nächsten iPhone-Generation rückt, desto häufiger erscheinen Berichte über (angebliche) technische Details. Eine Meldung besagt jetzt, dass für die Displays des iPhone 11 dieselben Materialien verwendet werden, die auch Samsung für die Spitzenmodelle Galaxy S10 und Galaxy Note 10+ einsetzt.Mit einer maximalen Helligkeit von 1.308 cd/m² und der höchsten jemals gemessenen Farbgenauigkeit stellte das Samsung Galaxy Note 10+ neue Rekorde auf. Folgerichtig bewertet DisplayMate das OLED-Panel des Geräts als das beste bislang in einem Smartphone verbaute Display. Doch Apple könnte schon bald gleichziehen: Dank des Einsatzes identischer Materialien dürfte das iPhone 11 auf zumindest ähnliche, wenn nicht gleiche Werte kommen wie das Konkurrenzprodukt.Einem Bericht des südkoreanischen Portals TheElec zufolge werden sowohl die 5,8-Zoll-Variante des iPhone 11 als auch die 6,5-Zoll-Ausführung wieder mit OLED-Displays von Samsung ausgestattet sein. In diesen Panels kommt ein neues Material mit der internen Bezeichnung "M9" zum Einsatz, das der koreanische Hersteller bereits in seinen neuen Flaggschiffen verwendet. In iPhone X und XS ist hingegen eine Material-Generation namens "LT2" zu finden.Sollte der Bericht zutreffen, würde Apple von seiner bisherigen Strategie abweichen. Bislang nämlich wählte der kalifornische Konzern die Materialien für die iPhone-Displays in Eigenregie aus. Offenbar erfüllt also Samsungs aktuelle Panel-Generation die hohen Qualitätsansprüche, die Apple traditionell hinsichtlich der iPhone-Bildschirme stellt. Es ist allerdings auch möglich, dass bei der Entscheidung die Kosten und logistische Faktoren eine Rolle spielten.