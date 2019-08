Apple-Event am 10. September? Screenshot aus iOS 13 Beta 7 gibt Hinweis

Der Fahrplan

Drei neue iPhone-Modelle erwartet

Schon oft sind neue Modelle oder Funktionen durch Vorabversionen von Apple bekannt geworden – nun scheint ein Screenshot, welches in der siebten Beta von iOS 13 zu finden ist, den Vorstellungstermin neuer iPhone-Modelle zu verraten. Bereits in einer späten Betaversion von iOS 12 fand sich im letzten Jahr ein ähnlicher Screenshot – das Datum der Kalender-App stimmte mit dem Vorstellungstermin überein.Auf dem Screenshot mit dem Namen "HoldForRelease" ist ein Standard-Homescreen von iOS 13 zu sehen – aber alle App-Namen wurden ausgeblendet. Die Kalender-App zeigt als Datum den 10. September, einen Dienstag:Schon oft fanden Apple-Events an Dienstagen statt – die Vorbestellungen der neuen Modelle dürfte dann am Freitag, den 13. September anlaufen mit einem geplanten Auslieferungstermin am 20. September. Die finalen Versionen von iOS 13, iPadOS, watchOS 6 und tvOS 13 dürfte Apple wie üblich wenige Tage vor dem Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle freischalten – möglicherweise am 17. oder 18. September.Allgemein wird erwartet, dass Apple die Nachfolgermodelle des iPhone Xr, Xs und Xs Max der Öffentlichkeit präsentiert. In der Gerüchteküche ist zu lesen, der Nachfolger des Xs und Xs Max mit einer Dreifach-Kamera daherkommt – außerdem sollen die Topmodelle den Namenszusatz "Pro" tragen.