iPhone 11 (Pro) mit neuer Gehäusefarbe und griffigerer Rückseite

Griffigere Rückseite, größerer Akku

Neue Dreifach-Kamera und mehr

Zusätzlich zu den schon vorhandenen Gerüchten zur diesjährigen iPhone-Generation sind jetzt weitere Hinweise zu neuen Features aufgetaucht. Demzufolge kommt das iPhone 11 in vier Farben auf den Markt: Gold, Silber, Space Grey und Dunkelgrün. Die letztere Variante wäre eine Premiere bei iPhones. Unklar ist, ob sich die Farben nur auf die beiden OLED-Varianten beziehen oder auch das LCD-Modell miteinschließen. Bei der aktuellen iPhone-Generation unterscheidet sich die Farbauswahl beim iPhone XR und den beiden OLED-Geräten.Die Information stammt aus einer Insider-E-Mail, die von einem ehemaligen Foxconn-Mitarbeiter stammen soll. Es gibt keine weiteren Details zu der zitierten Quelle, weshalb nicht sicher ist, wie legitim die Angaben sind – einige der Hinweise decken sich jedenfalls mit früheren Berichten. AnTuTu zufolge handelt es sich um eine seriöse und vertrauenswürdige Quelle.Außer der neuen Farbvariante soll es einen weiteren Unterschied zu den 2019er Modellen geben. Die Rückseite ist der E-Mail zufolge im Vergleich zu den aktuellen Modellen leicht angeraut, was die Griffigkeit des Gehäuses erhöht und das iPhone weniger rutschig in den Händen macht.Der Akku wächst laut den Insider-Informationen beim größten 11er Modell von 3.174 mAh (iPhone XS Max) auf 3.969 mAh. Schon frühere Berichte sprachen von einer Akkuvergrößerung, die Apple für die 2019er iPhone-Generation plane. Nichts ändern soll sich dagegen bei den Anschlüssen und den Speichergrößen. Apple setzt demnach auch bei den OLED-Modellen weiterhin auf Lightning und die drei Speicherkonfigurationen 64, 256 und 512 Gigabyte.Andere Meldungen nannten bereits eine Reihe weiterer neuer Features, auf die sich Kaufinteressenten einstellen können. Dazu gehören eine Dreifach-Kamerasystem mit innovativen Weitwinkel-Features und eine überarbeitete Taptic Engine. Wegfallen wird dagegen die 3D Touch-Funktion, so bisherige Berichte.