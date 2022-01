Bericht: Apple plante HomePod mit Akku - den es aber wohl nie geben wird

HomePod mini benötigt zwingend eine Steckdose

Apple entwickelte Prototyp eines portablen Smartspeakers

Akkubetriebener Lautsprecher ist nicht in Sicht

Portable Bluetooth-Lautsprecher erfreuen sich seit Jahren einiger Beliebtheit, denn akkubetriebene Geräte erlauben die Beschallung fern jeder Steckdose, also überall und zu jeder Zeit. In Apples Produktportfolio jedoch findet sich seit Kurzem kein solches Gerät mehr. Das kalifornische Unternehmen nahm nämlich jüngst mit dem Beats Pill+ den letzten im hauseigenen Angebot noch verbliebenen Speaker dieser Art aus dem Programm (siehe ). Der HomePod mini ist somit aktuell der einzige noch verfügbare Lautsprecher aus Cupertino – gehört allerdings in eine andere Gerätekategorie.Ebenso wie die Smartspeaker anderer Hersteller, etwa Amazons Echo-Geräte oder die Nest-Lautsprecher von Google, ist der HomePod mini kein portables Gerät. Apples vernetzter Schallwandler benötigt zwingend eine Steckdose, lässt sich also nicht mobil einsetzen. Mit seiner kompakten Form würde er sich allerdings eigentlich gut zum Mitnehmen eignen. Derartige Überlegungen wurden in Cupertino offenbar auch bereits angestellt, führten allerdings nicht zu einem entsprechenden Produkt. Das meldet der bekannte Bloomberg-Journalist und Apple-Experte Mark Gurman in der jüngsten Ausgabe seines Newsletters namens Power On Vor etlichen Jahren habe man bei Apple intern die Möglichkeit diskutiert, einen akkubetriebenen smarten Lautsprecher auf dem Markt zu bringen, schreibt Gurman. Ihm zufolge wurde in Cupertino sogar ein Prototyp entwickelt. Allerdings seien die Pläne kurz danach endgültig verworfen worden. Angaben zum Zeitpunkt dieser Diskussionen macht der Apple-Experte nicht, auch zu Design und Technik des portablen Smartspeakers mit Siri liegen ihm offenbar keine Hinweise vor.Gurman rechnet zudem nicht damit, dass Apple in absehbarer Zeit einen portablen Lautsprecher – ob vernetzt oder nicht – auf den Markt bringt. Die Klangqualität der aktuellen iPhones und iPads sei so gut, dass Apple keine Notwendigkeit sehe, einen solchen Schallwandler anzubieten. Sollte das Unternehmen irgendwann doch wieder ein akkubetriebenes Gerät auf den Markt bringen wollen, dürfte dieses seiner Meinung nach unter dem Markennamen Beats erscheinen. Das ist jedoch alles andere als wahrscheinlich, da Apple erst vor wenigen Tagen den Beats Pill+ aus dem Programm nahm und ein Nachfolger nicht in Sicht ist. Ohnehin scheint Apples Interesse an Lautsprechern mittlerweile nicht mehr sehr ausgeprägt zu sein, denn der HomePod mini ist seit der Einstellung des größeren HomePod der einzige Schallwandler im Portfolio des Unternehmens.