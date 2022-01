HomePod mini: Bald in weiteren Ländern wie Schweiz und Belgien verfügbar?

HomePod mini in Schweden, Dänemark und Norwegen?

Niederlande, Belgien, Schweiz und Russland auch auf Kandidatenliste

Apple veröffentlichte den HomePod mini zwar schon im letzten Jahr, doch zum Marktstart war die Anzahl der Länder mit HomePod-Verfügbarkeit noch recht übersichtlich. Während der HomePod mini aktuell unter anderem in Deutschland und den USA offiziell erhältlich ist, müssen sich andere Länder noch gedulden. In absehbarer Zeit dürfte eine Reihe weiterer Staaten für den Launch des HomePod mini vorgesehen sein.Apples intelligenter Lautsprecher ist aktuell in folgenden Ländern verfügbar: USA, Vereinigtes Königreich, Australien, Österreich, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Neuseeland, Spanien und Taiwan. Zwar können sich auch Kunden in anderen Ländern den HomePod mini beispielsweise über den Importweg besorgen, doch offiziell verfügbar ist das Gerät nur in den genannten Staaten und Regionen. Jüngsten Hinweisen zufolge könnte es in diesem Jahr eine Erweiterung der Länderliste geben.Konkret geht es um Skandinavien. Apple testet demnach schon seit mehreren Monaten die Unterstützung schwedischer Sprache auf dem HomePod mini. Kürzlich gab es zudem Gerüchte über einen ähnlichen Testparcours mit dänischer und norwegischer Sprache. Kaufinteressenten in Schweden, Dänemark und Norwegen können sich also auf eine Einführung des HomePods in ihren Ländern einstellen. Siri unterstützt die genannten Sprachen zwar bereits auf iDevices wie dem iPhone und dem iPad, doch auf dem HomePod mini stehen Schwedisch und Co. momentan noch nicht zur Verfügung.Der HomePod mini erhielt im Dezember bereits ein Update, das außer neuen Features für die Home-App auch die Unterstützung weiterer Sprachen bereitstellte. Dazu zählen Niederländisch und Russisch. Entsprechend mehreren sich die Hinweise über eine HomePod-Veröffentlichung in den dazugehörigen Ländern.Außer den skandinavischen Staaten könnten also in diesem Jahr noch weitere hinzukommen. Die Niederlande gehören ebenso zu den Kandidaten wie Russland. Auch Belgien und die Schweiz sind im Kandidatenkreis für einen Marktstart des HomePod mini. Wie lange es noch genau dauern wird, lässt sich derzeit schwer abschätzen – aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte es aber noch in diesem Jahr der Fall sein.