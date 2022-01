Beats Pill+ ist Geschichte: Apple stellt den Bluetooth-Lautsprecher ein

Beats Pill+ verschwindet aus dem Apple Online Store



Quelle: Beats

Bluetooth-Lautsprecher erschien im November 2015

Wer AirPods zu teuer findet oder das Design des Kopfhörers und der Hörstöpsel aus Cupertino nicht mag, dem bietet Apple seit etlichen Jahren einige hauseigene Alternativen an. Mit Geräten des Tochterunternehmens Beats Electronics verfügt der iPhone-Konzern über ein zweites Portfolio an Schallwandlern, welche sich sowohl vom Aussehen her als auch hinsichtlich des Klangs von den unter eigenem Namen vertriebenen Over- und In-Ears unterscheiden.Weithin in Vergessenheit geraten ist indes, dass Beats neben kabellosen Kopf- und Ohrhörern wie etwa den neuen Beats Fit Pro ( Store-Link) und den Beats Studio3 Wireless ( Store-Link) auch Bluetooth-Lautsprecher anbietet – beziehungsweise anbot. Das letzte Modell, welches bislang noch erhältlich war, hat Apple nämlich jetzt aus dem Programm genommen. Der Beats Pill+, den MacTechNews anlässlich seiner Vorstellung als „Bluetooth-Lautsprecher mit Wumm“ (siehe ) bezeichnete, ist ab sofort nicht mehr verfügbar. Das Gerät verschwand ohne Ankündigung von Apples Webseiten und aus dem Apple Online Store sowie aus dem Internetangebot von Beats selbst. Bei Amazon ist der Beats Pill+ zwar noch zu finden, allerdings „derzeit nicht auf Lager“, und das wird wohl auch auf Dauer so bleiben.Der Beats Pill kam im November 2015 auf den Markt. Anfänglich kostete der portable akkubetriebene Bluetooth-Lautsprecher knapp 230 US-Dollar, zuletzt senkte Apple den Preis auf rund 180 US-Dollar. Das Gerät zeichnet sich unter anderem durch zwei mittig platzierte Subwoofer aus, welche für kräftige Bässe sorgen. Aufgeladen wird der Lautsprecher über einen Lightning-Port, mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden hält er ziemlich lange durch. Beats verbaute zudem einen USB-Anschluss, über den sich ein angeschlossenes Smartphone oder Tablet mit Energie versorgen ließ. Der Beats Pill+ fungierte bei Bedarf also auch als Powerbank. Warum Apple das Gerät aus dem Sortiment genommen hat und ob es ein Nachfolgemodell geben wird, ist nicht bekannt. Wer auf der Suche nach einem portablen Bluetooth-Lautsprecher ist, muss künftig also Ausschau nach Geräten anderer Hersteller halten.