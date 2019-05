Asthma-Symptome bei Kindern aufspüren: Apple kauft Tueo Health

App weist Eltern auf Asthmagefahr bei Kindern hin

CEO und COO wechseln zu Apple

Apples Ambitionen im Bereich der Fitness- und Gesundheit-Features sind weiterhin ungebremst. Der jüngste Nachweis dafür ist die Übernahme eines Start-ups, das an einem App-gestützten System zur Asthmasymptom-Erkennung bei Kindern arbeitete. Tueo Health ging es insbesondere darum, Anzeichen der Krankheit möglichst frühzeitig zu erkennen und Eltern darauf hin zuweisen.Das von Apple übernommene Unternehmen Tueo Health tüftelte an einer Anwendung für Mobilgeräte, die mithilfe von separat erhältlichen Atmungssensoren Asthma-Symptome bei schlafenden Kindern aufspürt und meldet. Zunächst erfasst die Software das normale Atmungsverhalten. In der Folge achtet die mobile Anwendung darauf, ob es zu Ungewöhnlichkeiten im Laufe des Messprozesses kommt. Falls sich die Atmung des Kindes im Laufe der Nacht ändert, erhalten die Eltern eine entsprechende Nachricht.Bronwyn Harris, CEO von Tueo Health, beschreibt den Vorteil der hauseigenen Lösung gegenüber Konkurrenzsystemen folgendermaßen: „Wir fanden zwar diverse Angebote von Wettbewerbern, doch keiner davon kümmerte sich um die Hauptprobleme von Eltern. Familien möchten wissen, ob das Asthma ihres Kindes unter Kontrolle ist – und was zu tun ist, wenn es Komplikationen gibt.“ Wer die dazu benötigten Funktionen nicht liefere, produziere nur Notlösungen.Sowohl Tueo-Health-CEO Bronwyn Harris als auch COO Anura Patil trugen beim Karriere-Netzwerk LinkedIn schon vor einiger Zeit „Apple“ als ihren Arbeitgeber ein. Apple soll die Übernahme des Start-ups bereits Ende 2018 abgeschlossen haben. Das Unternehmen aus Cupertino machte auf Anfrage von CNBC keine Angaben zum gemeldeten Aufkauf des Health-Unternehmens. Über den Kaufpreis ist ebenso nichts bekannt.Bei Tueo Health handelt es sich nicht um das einzige gesundheitsorientierte Unternehmen, das Apple in den letzten Jahren übernahm. 2016 sicherte sich Apple mit Gliimpse einen Spezialisten für medizinische Aufzeichnungen. 2017 folgte mit Beddit eine Firma, die Schlafsensoren entwickelt.