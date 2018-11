Schlaftracker von Apple: Patent beschreibt Sensormatte für Betten

Schlaftracking für die Bettoberfläche

Keine Hinweise auf Apple Watch

Apple tüftelt an einem Schlaftracker, den sich Nutzer auf das Bett legen können. Nach der Übernahme von Beddit verfügt das Unternehmen zwar bereits über Tracking-Hardware, doch ein neues Patent beschreibt weiterentwickelte Sensormatten für Betten.Beim vor Kurzem veröffentlichten Apple-Patent geht es darum, die Schlafaktivitäten des Anwenders zu messen. Auf dem Bett platzierte Sensorfelder erkennen, wie Nutzer in der jeweiligen Schlafphase liegen, wie stark er oder sie sich bewegt und auf welche Bettbereiche besonders intensiver Druck ausgeübt wird. Unter Umständen gibt es noch weitere Sensoren für andere Aktivitäten wie zum Beispiel Schnarchen.Die Illustrationen des Patents zeigen zwei Ausführungen des Schlaftrackers. Als kleinere Version fungiert ein Sensorstreifen, der etwa auf Brusthöhe des Nutzers von einer Bettseite zur anderen verläuft. Die größere Variante belegt die gesamte Bettoberfläche, wobei die vielen Sensoren in einzelne Zellen aufgeteilt sind.Nach Apples Reddit-Übernahme wurde darüber spekuliert, ob bestimmte Features des Tracking-Anbieters in die Apple Watch wandern. Bislang bietet Apple aber trotz vieler Fitness- und Gesundheitsfunktionen noch keinen Schlaftracker für die Uhr an. Auch das jetzige Patent erwähnt keine Kombination mit der Apple Watch. Da die beschriebenen Matten über eigene Sensoren verfügen, wären die zusätzlichen Sensoren der Apple Watch wahrscheinlich ohnehin überflüssig, um eine aussagekräftige Schlaf-Messung zu erstellen.