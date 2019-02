Apple Watch: Schlaf-Tracking wohl nicht vor 2020

Apple tüftelt an Schlaf-Tracker für die Watch

Apple setzt bei der hauseigenen Smartwatch zunehmend auf Gesundheit- und Fitnessfeatures. Außer dem integrierten Herzfrequenz-Messer, der Sturzerkennung und dem automatischem Notruf bietet die Apple Watch inzwischen sogar ein Elektrokardiogramm – letztere Funktion bislang aber nur für US-Nutzer. Doch ein naheliegendes Gesundheitsfeature fehlt nach wie vor: Schlaf-Tracking.Zwar können Nutzer die intelligente Uhr als Wecker verwenden, doch ausgefeiltes Monitoring des jeweiligen Schlafverhaltens gibt es aktuell nur von Konkurrenzanbietern wie FitBit. Apple arbeitet einem Bloomberg-Bericht zufolge aber schon an einer entsprechenden Lösung, die in Zukunft den Feature-Umfang der Apple Watch erweitern soll. Wer bereits auf einen Apple-eigenen Schlaf-Tracker für die Uhr wartet, muss sich aber noch gedulden.Nachdem Apple 2017 die Übernahme des Schlaf-Tracking-Spezialisten Beddit bekannt gab, kamen schnell Gerüchte zu einer möglichen Integration der eingekauften Technologie in die Apple Watch auf. Doch auch fast zwei Jahre später hat das Unternehmen der Uhr noch keine dazu passende Funktion spendiert. Apple plant jedoch fest mit einem Schlaf-Tracker für die hauseigene Armbanduhr, so Bloomberg . Das Unternehme teste das Schlaf-Monitoring im Zusammenspiel mit der Apple Watch schon seit einigen Monaten. Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, stehe einer Implementierung in eines der zukünftigen Watch-Modelle nichts mehr im Wege.Dieses Jahr sei allerdings nicht mehr mit einer Veröffentlichung zu rechnen. Apple visiere stattdessen die 2020er Apple-Watch-Generation für den Marktstart des Schlaf-Trackings an.Einer der größten Entwicklungshürden dürfte die vergleichsweise starke Beanspruchung des Akkus durch das Sleep-Monitoring sein. Wenn Nutzer das Feature für die jeweilige Nacht aktivieren, könnte es mit den bisherigen Akkus der Uhr schnell zuneige gehen – wobei die Smartwatch in den letzten Jahren schon Akku-Fortschritte machte. Dennoch dürfte diesbezüglich noch einiges an Arbeit vor dem Unternehmen liegen, sodass das Schlaf-Tracking der Armbanduhr dieses Jahr noch nicht auf Apples Marktstart-Agenda steht. Bloomberg spekuliert etwa über einen neuen Low-Power-Mode für die Watch, an dem Apple tüftelt.