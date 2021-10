Apples Support-App: Einige Verbesserungen und Express-Austausch von Geräten (vorerst nur US)

Kompatibilität zum iPad mini 6 verbessert

Apples hat die hauseigene Support-App aktualisiert, welche im iOS App Store zur Verfügung steht. Das Programm für iPhone und iPad bietet Nutzern sämtlicher Geräte des kalifornischen Unternehmens vielfältige Unterstützung in zahlreichen Fragen und erspart oft den Gang in einen Apple Store oder einen Anruf bei der Hotline. Hilfestellung gibt es dabei nicht nur bei Hardware-Fragen, sondern auch im Hinblick auf die Betriebssysteme und Anwendungen aus Cupertino sowie die vom Konzern angebotenen Dienste.Mit dem Update auf Version 4.4, welches Apple vor wenigen Tagen im iOS App Store veröffentlichte, beseitigte der iPhone-Konzern nicht nur wie üblich einige Fehler und verbesserte die Leistung. Zusätzlich besteht in der "Apple Support" genannten App ab sofort auch die Möglichkeit, eine zusätzliche Abdeckung für die Apple Watch und die AirPods zu erwerben. Darüber hinaus hat Apple der Update-Beschreibung zufolge die Kompatibilität der App mit dem neuen iPad mini der sechsten Generation verbessert. Was das im Einzelnen bedeutet, schreibt das Unternehmen allerdings nicht.Apple hat darüber hinaus den Funktionsumfang der App um ein praktisches Feature erweitert, das zunächst allerdings nur Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung steht. Diese können nunmehr direkt in "Apple Support" den Express-Austausch etwa eines defekten iPhones, iPads oder Macs in Auftrag geben. Sie bekommen dann vorab ein Ersatzgerät und müssen Smartphone, Tablet oder Computer erst nach dessen Erhalt an Apple schicken. Das Verfahren ist vor allem für Nutzer komfortabel, welche nicht in der Nähe eines Apple Stores oder Service-Providers wohnen. Ob und wann diese Funktion auch in anderen Ländern angeboten wird, ist bislang nicht bekannt.Sollte dennoch ein Besuch der Genius Bar oder einer von Apple autorisierten Werkstatt erforderlich sein, lässt sich in der App ein Termin vereinbaren. Darüber hinaus bietet "Apple Support" wie bisher viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen, man kann mit der Anwendung seine Abonnements etwa für Apple Music verwalten und das Passwort für die Apple-ID zurücksetzen. Live-Gespräche mit Experten des Unternehmens sind ebenfalls möglich.im iOS App Store