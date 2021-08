Kein Ton mehr: Apple Service Programm für iPhone 12 und 12 Pro

Trotz geringer Anzahl an betroffenen ein Reparaturprogramm

Seit der Ankündigung der vier neuen iPhone-12-Modelle im Herbst 2020 verkaufen sich diese prächtig – mit einer Ausnahme: Das kleine iPhone 12 mini findet nicht sonderlich viele Abnehmer. Bereits seit dem Frühjahr 2021 machen vereinzelt Meldungen von Käufern der neuen Modelle die Runde: Während Telefonaten ist der Gesprächspartner nicht zu hören. Ein Zurücksetzen oder eine Neuinstallation wie auch eine andere SIM-Karte bringen meist keine Abhilfe. Doch es handelte sich hier um ein sehr seltenes Fehlerbild.Apple hat nun trotz einer anscheinend geringen Anzahl an Betroffenen ein Reparaturprogramm ins Leben gerufen. Geräte, die zwischen Oktober 2020 und April 2021 gefertigt wurden und keinen Ton während eines Telefonats ausgeben, sind Teil des neuen Reparaturprogramms. Doch nur das iPhone 12 ohne Namenszusatz und das iPhone 12 Pro ist betroffen – nicht jedoch das iPhone 12 mini oder das iPhone 12 Pro Max. Apple selbst spricht in der Beschreibung des Reparaturprogramms von einer "sehr geringen Anzahl an Betroffenen" – den Defekt soll eine fehlerhafte Komponente des Hörermoduls auslösen.Bisher ist das Reparaturprogramm allerdings von untergeordnetem Interesse, da momentan sich alle iPhone-12-Modelle noch in der Garantiezeit befinden. Das Besondere ist aber, dass sich das neue Reparaturprogramm bis zu zwei Jahre nach dem ursprünglichen Kauf in Anspruch nehmen lässt – auch ohne Apple Care oder eine sonstige Garantieverlängerung.Betroffene sollen entweder bei einem autorisierten Händler oder einem Apple Store vorstellig werden. Alternativ können Kunden sich auch direkt an den Apple Support wenden. Voraussetzung ist jedoch, dass das iPhone keine maßgeblichen Beschädigungen aufweist – wie zum Beispiel ein gebrochenes Display. Noch ist unklar, welche Komponenten bei einer Reparatur getauscht werden. Sicherheitshalber sollten Kunden auf jeden Fall vor einer Reparatur eine komplette Sicherung des Gerätes vornehmen, falls die Hauptplatine oder gar das gesamte Gerät getauscht wird.