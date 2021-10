Serviceprogramm für AirPods Pro: Apple verlängert Frist für kostenlosen Austausch bei Tonproblemen

Austausch-Serviceprogramm gilt für drei Jahre (ab Kaufdatum)

Apple hat vor rund einem Jahr ein kostenloses Austausch-Serviceprogramm für AirPods Pro gestartet, die von bestimmten Hardware-Problemen betroffen sind. Es handelt sich dabei um Tonprobleme, die auf unterschiedliche Art und Weise auftreten können. Laut Apple sind nur AirPods Pro betroffen, die vor Oktober 2020 gefertigt wurden. Die ursprüngliche Variante des Austauschprogramms galt für zwei Jahre (ab Kaufdatum). Kürzlich aktualisierte Apple das entsprechende Dokument und verlängerte den Zeitraum, in dem Kunden das Serviceangebot in Anspruch nehmen können.Das dazugehörige Supportdokument nennt die aktualisierte Zeitspanne, innerhalb der Kunden ihre erworbenen AirPods Pro einreichen können: drei Jahre ab Datum des Kaufs. Warum Apple die Frist um ein Jahr verlängerte, ist nicht bekannt. Ob problembehaftete oder defekte AirPods Pro für die Dienstleistung qualifiziert sind, liegt an der Art der Tonprobleme. Apple zufolge greift das Gratis-Serviceprogramm, wenn eines oder mehrere der folgenden Mängel vorhanden ist:Wer das kostenlose Austauschprogramm der AirPods Pro in Anspruch nehmen möchte, hat dazu mehrere Möglichkeiten. Kunden können einen Termin im nächstgelegenen Apple Store vereinbaren oder zu einem autorisierten Apple Service Provider gehen. Zudem gibt es die Option, den Apple Support zu kontaktieren und das weitere Vorgehen darüber zu besprechen. Falls die jeweiligen AirPods Pro die genannten Probleme haben, tauscht Apple sie kostenfrei aus. Das AirPods Pro-Ladecase wird nicht ersetzt, da es von den angesprochenen Mängeln nicht betroffen ist.