Apples September-Event angekündigt – "California streaming"

Der nächste wichtige Termin des Apple-Jahres steht, denn soeben kündigte Apple das September-Event an. Dieses läuft unter der Überschrift "California streaming" und findet am 14. September ab 19 Uhr unserer Zeit statt. Überrascht ist sicherlich niemand, dass Apple weiterhin nicht mit Publikum vor Ort arbeitet, sondern wieder das reine Online-Format wählt. Da die Wiederbesiedelung des Apple Parks noch in weiter Ferne steht, sind auch Events mit Zuschauern bis auf Weiteres keine Alternative. Zumindest für das laufende Jahr, angeblich gibt es bis zu zwei weitere Veranstaltungen, bedeutet Event also, ein aufwendig vorproduziertes Video bestaunen zu dürfen.Wie immer ist mit einem Apple-Event auch eine markante Grafik verbunden. In der Vergangenheit ließen sich aus der Kombination Bild und Text schon häufiger Rückschlüsse auf die Event-Neuerungen schließen. Für die September-Veranstaltung entschied sich Apple für "California streaming" und ein Apple-Logo vor kalifornischer Landschaft – was allerdings wenig zu sagen hat.Als wahrscheinlichstes Thema gilt die Präsentation des iPhone 13. Während das September-Event des Jahres 2020 keine neuen iPhones hervorbrachte, bekanntlich musste Apple den geplanten Verkaufsstart nach hinten verschieben, gilt die Markteinführung im September diesmal als gesetzt. Berichte zu den Neuerungen des iPhone 13 kursierten in den vergangenen Monaten unzählige. Das Grunddesign bleibt demnach gleich, allerdings schrumpft die schwarze Aussparung für Face ID, während das Kameramodul auf der Rückseite weiter wächst. Erstmals könnte es ein Terabyte Speicherkapazität sowie ein "Always On"-Display geben. Eine andere Meldung hatte besagt, Apple erhöhe die Akkukapazität.Ebenfalls wahrscheinlich ist eine neue Generation der Apple Watch, gleichzeitig hieß es mehrfach, Apple habe iPad-Aktualisierungen vorbereitet. Außerdem dürfte sich Apple wohl dazu äußern, an welchem Tag die finale Version von iOS 15 auf den Markt kommt. Ein weiterer heißer Kandidat: Die dritte Generation der AirPods, welche angeblich schon seit Monaten fertig entwickelt sind, Apple aber noch auf einen günstigen Zeitpunkt wartete.Noch ein weiterer Aspekt könnte interessant werden. Normalerweise nutzt Apple die Events sehr gerne, um sich zu rühmen, wie viel man wieder in den Bereichen Gleichberechtigung, Vielfalt und Datenschutz/Privatsphäre bewegte. Angesichts des vieldiskutierten Foto-Scans ist vor allem letztgenannter Aspekt ziemlich unter Beschuss geraten. Denkbar wäre daher, dass Apple noch einmal ein Update liefert – und entweder die Pläne öffentlich auf Eis legt oder weitere Informationen preisgibt.