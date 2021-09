Gurman: Apple Watch 7 auf dem September-Event – aber sehr schlechte Verfügbarkeit nach Verkaufsstart

Produktion gestaltet sich schwierig

In diesem Monat soll ein Apple-Event stattfinden, darin sind sich alle Marktbeobachter einig. Bislang geistert der 14. September als wahrscheinlicher Termin durch die Gerüchteküche – sollte dies zutreffen, wäre heute oder morgen mit der offiziellen Event-Einladung zu rechnen. Als sicher gilt die Vorstellung des iPhone 13, dessen Verkaufsstart Apple wohl ebenfalls für September plant. In den letzten Tagen hieß es, dass Apples Pläne bezüglich der Apple Watch Series 7 allerdings etwas ins Wanken geraten sind. So haben sich bei der Testfertigung gezeigt, dass es zu Problemen bei der Produktion kam. Das grundlegend neugestaltete Design mit abgeflachten Kanten habe Apples Fertiger vor zu große Herausforderungen gestellt, die Qualität sei nicht zufriedenstellend.Angeblich wurde die Produktion sogar komplett angehalten, um die erforderlichen Anpassungen am Herstellungsprozess vorzunehmen. Dies galt als Indiz, dass die Vorstellung der Apple Watch Series 7 möglicherweise doch nicht im September erfolgt. Laut Mark Gurman von Bloomberg sei dies zwar ein denkbarer Ausgang, seinen Informationen zufolge halte Apple aber an der Präsentation anlässlich des September-Events fest. Dennoch müsse man von einigen Verzögerungen ausgehen, die Verfügbarkeit nach Verkaufsstart dürfte sehr angespannt sein.Gleichzeitig erinnert Gurman daran, dass auch frühere Versionen der Apple Watch sehr schnell ausverkauft und dann wochenlang kaum verfügbar waren. Wie ausgeprägt die Verzögerungen in diesem Jahr sind, lässt sich natürlich vorab nicht sagen. Zumindest die Initialproduktion dürfte allerdings stückzahlenmäßig eher klein sein, so Gurman in seinem PowerOn -Newsletter. Außerdem wiederholt er noch einmal die in der vergangenen Woche getroffene Aussage: Seinem Kenntnisstand zufolge verfüge die Apple Watch Series 7 über keinen Blutdrucksensor. Damit widerspricht Gurman einem Bericht von Nikkei, wonach Apple die erforderliche Sensorik für dieses Jahr vorbereite.