Twitter-Video soll MagSafe-Hüllen für iPhone 13 Pro Max zeigen

Video zeigt iPhone-13-Hüllen mit für Apple typischer Verpackung

Neues iPhone mit größerem Kameramodul?

Das mit ziemlicher Sicherheit in diesem Monat stattfindende Apple-Event, welches unter anderem auch das iPhone 13 erstmals der Weltöffentlichkeit präsentiert, wirft bereits seine Schatten voraus: In immer kürzeren Abständen tauchen Bilder und Informationen zum kommenden Modell auf. Nun macht auf Twitter ein Video die Runde, welches Hüllen für eine der künftigen Variante zeigt – und viele der bereits geäußerten Vermutungen zum neuen Flaggschiffgerät zu bestätigen scheint.Auf dem Twitter-Profil von @PinkDon1 tauchte unlängst ein Video auf, das für Aufmerksamkeit sorgte. Zahlreiche aufeinandergestapelte Silikon-Hüllen gehen zwar üblicherweise nicht mit offenen Mündern einher, in diesem Fall geht es aber um das Zubehör eines Produkts, das noch gar nicht auf dem Markt ist: Die Cases sollen für das iPhone 13 Pro Max geeignet sein und verfügen den Angaben auf den Verpackungen zufolge über das MagSafe-Feature. Letzteres hielt erstmals bei den iPhones der aktuellen Baureihe Einzug – es gilt als ziemlich sicher, dass Apple diese Funktion für zukünftige Geräte beibehält. Mittlerweile fehlt auf dem Account des Twitter-Nutzers jede Spur auf das Video – aber das Internet vergisst bekanntlich nicht: Viele Anwender haben es online gestellt, darunter @MajinBuOfficial Sollten die gefilmten Hüllen echt sein, so scheinen sich einige der Gerüchte um das neue iPhone zu bestätigen: Es heißt wohl tatsächlich „iPhone 13“, wenngleich die Zahl bei vielen Abergläubischen Unbehagen auslöst. Unlängst veröffentlichte Produkt-Etiketten sind übrigens ebenfalls mit diesem Namen versehen. Dass es einmal mehr vier Varianten des Geräts geben wird, wie das auch beim iPhone 12 der Fall ist, gilt auch als nahezu gesichert. Wer zudem genau auf das abgebildete Design der Hüllen blickt, dürfte eine weitere Änderung feststellen: Die Öffnung für das Kameramodul ist deutlich größer als bei der aktuellen Baureihe. Das deckt sich mit anderen Leaks in dieser Sache, zum Beispiel hier