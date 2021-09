Apple Watch Series 7: Display mit größerer Fläche und deutlich mehr Bildpunkten, sagt Mark Gurman

Display-Diagonale wächst auf 1,9 Zoll



Renderings der Apple Watch Series 7

Quelle: Renderings der Apple Watch Series 7Quelle: Phone Arena

Panel mit 16 Prozent mehr Bildpunkten

Neue Watchfaces profitieren von größerer Fläche

Apple übernimmt bei der Apple Watch Series 7 das grundlegende Design von iPhone 12, iPad Pro und iMac M1, darin sind sich nahezu alle Branchenexperten einig. Gleichzeitig wird das kantige Gehäuse der kommenden Generation des smarten Zeitmessers aus Cupertino etwas größer sein als die abgerundete Apple Watch Series 6. Darüber hinaus verkleinert Apple die Umrandung des Displays, das zeigen jüngst veröffentlichte Renderbilder des neuen Handgelenkscomputers.Bislang war allerdings noch nicht klar, ob sich die Design-Änderungen auch auf die nutzbare Displayfläche auswirken. Der bekannte Apple-Experte Mark Gurman will jetzt die genauen Maße des Panels erfahren haben . Dem Bloomberg-Journalisten zufolge weist das Display bei der 45-Millimeter-Version der Apple Watch Series 7 eine Diagonale von 1,9 Zoll auf, das sind rund 4,83 Zentimeter. Im Vergleich zur entsprechenden Variante der Apple Watch Series 6 ist das ein Zuwachs um 0,12 Zoll (0,3 Zentimeter).Die Vergrößerung des Panels geht Gurman zufolge mit einer signifikant erhöhten Auflösung einher. Das Display verfügt laut seinen Informationen über 396 mal 484 Bildpunkte. Bei der 44-Millimeter-Version der Apple Watch Series 6 sind es lediglich 368 mal 448 Pixel. Der Zuwachs beträgt somit rund 16 Prozent, auf dem Bildschirm lassen sich daher unter anderem mehr Komplikationen unterbringen als bei der aktuellen Generation des smarten Zeitmessers aus Cupertino. Das Panel der 41-Millimeter-Variante der Apple Watch Series 7 wird ebenfalls mehr Fläche aufweisen als beim Vorgängermodell, exakte Angaben hierzu macht Gurman allerdings nicht. Der Zuwachs dürfte sich aber etwa im selben Rahmen bewegen.Der iPhone-Konzern stattet die Apple Watch Series 7 jüngsten Berichten zufolge mit einigen überarbeiteten Zifferblättern aus, welche von der Displayfläche profitieren (siehe ). Die neuen Watchfaces zeigen angeblich mehr Informationen an. Das Zifferblatt namens "Modular Max" etwa präsentiert die Uhrzeit in digitaler Form und bietet gestapelte Komplikationen, welche die gesamte Höhe des Panels nutzen. "Atlas" zeigt alle 24 Zeitzonen der Erde auf einen Blick. Apple wird die neue Generation der vernetzten Uhr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Kürze vorstellen, der genaue Termin des Events ist allerdings noch nicht bekannt.