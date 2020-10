Apples Gaming-Headset: Für jedes Auge ein eigenes OLED-Display von Sony?

Zwei Micro-Displays pro Headset

VR und AR in einem Gerät vereint?

Sony verfügt über langjährige Erfahrung

Die Hinweise, dass Apple im zweiten Quartal des kommenden Jahres, spätestens jedoch 2022 ein VR-/AR-Headset auf dem Markt bringt, verdichten sich: Offenbar sichert sich der iPhone-Konzern bereits nennenswerte Stückzahlen der für ein solches Gerät benötigten Komponenten. Die Displays beispielsweise wird Apple jüngsten Berichten zufolge von Sony beziehen.Der in Tokio erscheinenden Wirtschaftszeitung Nikkan Kogyo Shimbun zufolge wird der japanische Konzern Apple mit den für das Gaming-Headset benötigten OLED-Displays beliefern. Sony würde somit nach längerer Zeit wieder ein wichtiges Glied in der Lieferkette des iPhone-Herstellers. Bei den von Apple in Auftrag gegebenen Panels soll es sich um Micro-Displays handeln, von denen jeweils zwei im Headset verbaut werden, also eines für jedes Auge.Nikkan Kogyo Shimbun berichtet darüber hinaus, dass Apples Headset eine Kombination aus Virtueller und Erweiterter Realität darstellen soll. Mit einer speziellen Vorrichtung werden dabei unter anderem die von den OLED-Displays dargestellten Inhalte auf Linsen projiziert, welche sich vor den Augen des Nutzers befinden. Apples Headset würde sich somit erheblich von den Geräten anderer Hersteller unterscheiden. Der ehemalige Apple-Mitarbeiter Jean-Louis Gassée hatte bereits im September dieses Jahres die Erwartung geäußert, dass ein Gaming-Headset aus Cupertino mit einer Art Head-Up-Display ausgestattet sein werde, der aktuelle Bericht der Wirtschaftszeitung bestätigt jetzt diese Einschätzung.Dass Apples Wahl hinsichtlich des Lieferanten für die Panels auf Sony gefallen sein könnte, überrascht ein wenig, allerdings nur auf den ersten Blick. Der japanische Konzern verfügt schließlich nicht nur über jahrzehntelange Erfahrung als Display-Hersteller, er gehört auch zu den Pionieren in Sachen Headsets. Schon im Jahr 2011 präsentierte das Unternehmen den hauseigenen "Personal 3D Viewer", welcher bereits mit zwei separaten OLED-Panels ausgestattet war und als Monitor-Alternative eingesetzt werden konnte. Seit einigen Jahren bietet Sony zudem ein VR-Headset namens "PlayStation VR" an, diese Brille nutzt allerdings wie die Geräte anderer Hersteller lediglich ein großes OLED-Display. Eine zweite Version dieses Headsets könnte in Kürze erscheinen.