Apple zum "Titan" ernannt – Eines der weltweit einflussreichsten Unternehmen

Apples wird dank Anti-Tracking zum "Titan"

Facebook, Microsoft und Amazon leisten Apple Gesellschaft

Apple ist nicht nur eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, sondern auch eines der einflussreichsten. Während sich wirtschaftlicher Erfolg und Marktkapitalisierung in Zahlen messen lassen, lässt sich die Bedeutung des Einflusses allerdings lediglich mithilfe von Einschätzungen und Beobachtungen bewerten. Genau das tut seit vielen Jahren das renommierte Time Magazine und veröffentlicht regelmäßig zu Beginn des Frühlings seine Liste der "100 Most Influential Companies". Der iPhone-Konzern schaffte es auch heuer wieder in diesen illustren Kreis.Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin vergibt die Auszeichnungen traditionell in fünf Kategorien. Eine Rangfolge und somit Platzierungen gibt es allerdings nicht. Nachdem Apple 2021 unter den "Anführern" ("Leaders") zu finden war, zu denen seinerzeit beispielsweise auch Microsoft, der chinesische Autohersteller BYD und der Hafermilch-Produzent Oatly zählten, gehört der iPhone-Konzern in diesem Jahr zu den "Titanen". In der Begründung für die Aufnahme in die Liste heißt es unter anderem, das kalifornische Unternehmen habe "die Muskeln angespannt" und einen bedeutsamen Schritt unternommen. Apple und CEO Tim Cook hätten es nämlich den Besitzern von Geräten aus Cupertino ermöglicht, das Tracking durch Werbenetzwerke in Apps zu blockieren. Diese Maßnahme sei von den Nutzern sehr gut angenommen worden, die meisten hätten das Feature aktiviert. Apples großer Einfluss auf die Tech-Branche zeige sich in diesem Fall unter anderem dadurch, dass Giganten wie Meta und Snap sich in der Folge über drastisch sinkende Einnahmen beschwert hätten.Der ehemals als Facebook firmierende Konzern, dem Apple durch "App Tracking Tranparency" finanziellen Kummer bereitet, gehört allerdings ebenfalls zu den "Titanen". Er verdankt seine Aufnahme in die Liste der Time 100 Most Influential Companies dem angekündigten "Metaverse". In dieser Kategorie zu finden sind außerdem beispielsweise Microsoft, Amazon und die Google-Mutter Alphabet sowie IBM und Netflix. Die Kategorie der "Anführer" verzeichnet bekannte Namen wie Airbnb, Sony und Balenciaga, aber auch Reddit und Sotheby's. Deutsche Unternehmen schafften es in diesem Jahr nicht in die Riege der 100 einflussreichsten Unternehmen, 2021 waren mit Volkswagen und Biontech immerhin zwei heimische Firmen vertreten.