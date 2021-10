Apple veröffentlicht Safari 15.1 in der ersten Beta-Version

Neue Beta zum Download

Bald in der finalen Version verfügbar?

Im Sommer stellte Apple macOS Monterey zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor – und präsentierte auch die Oberfläche von Safari 15 samt neuartigem Tab-Konzept. Doch nach vielen negativen Rückmeldungen von Betatestern ruderte Apple Mitte Juli zurück: Mit der dritten Entwicklervorabversion von macOS Monetery kam Safari 15 mit dem klassischen Tab-Design daher – die neue Gestaltung steht seitdem nur noch als Option bereit.Zusammen mit iOS 15 und iPadOS 15 veröffentlichte Apple vor zwei Wochen auch eine neue Safari-Version für macOS Big Sur und Catalina für alle Nutzer. Aller Voraussicht nach wird macOS Monterey erst im November in der finalen Version auf den Markt kommen. Doch einige Tage nach der Veröffentlichung der neuen Browserversion häuften sich die Nutzerbeschwerden: Safari 15 für macOS ist instabil, lädt manche Webseiten nicht verlässlich und die Bookmark-Verwaltung ist ebenfalls in vielen Fällen fehlerhaft. So führt zum Beispiel das Anlegen eines Lesezeichens für eine YouTube-Seite zum sofortigen Absturz des Apple-Browsers.Apple hat über die Apple Developer Connection sowie per Einladung über das Apple-Seed-Programm nun eine neue Vorabversion von Safari 15 zum Download bereitgestellt. Die Notizen zum Update von Safari 15.1 gleichen leider denen von Safari 15 – daher ist unbekannt, was genau Apple in der neuen Beta änderte. Ersten Rückmeldungen nach sind aber die Absturzprobleme und die Fehler in der Lesezeichenverwaltung behoben.Aufgrund der hohen Zahl an Fehlermeldungen ist davon auszugehen, dass Apple Safari 15.1 in wenigen Tagen für alle Nutzer freigeben wird – sollten in der neuen Beta keine weiteren, schweren Fehler auffallen. Merkwürdig ist, dass Apple Safari 15 für Big Sur und Catalina nicht zuvor über die Apple Developer Connection oder in Apples Public Beta Programm zum Download bereitstellte, sondern nur im Rahmen der Monterey-Vorabversionen zum Test anbot – vielleicht hätten dies viele Fehler vermieden.