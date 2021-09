Noch ein Update: Safari 15 für Big Sur und Catalina

Safari 15: Tabgruppen, Tabfarben, Kompaktmodus, https-Bevorzugung

Safari für iOS und macOS: Kursumkehr während der Beta

Normalerweise bringt jedes große iOS- und macOS-Update eine neue Version des Apple-eigenen Browsers Safari mit. Da die jeweiligen macOS-Updates aber meist erst Wochen nach der Aktualisierung für iOS erscheinen, gibt Apple oft schon direkt zum iOS-Release die Safari-Version auch für den Mac frei. In diesem Jahr läuft es ganz genauso. Wenn irgendwann im Oktober oder November dann macOS 12 Monterey auf den Markt kommt, wird Safari 15 bereits enthalten sein. Allerdings steht besagtes Update nicht nur für das bevorstehende System bereit, die beiden direkten Vorgänger erhalten ebenfalls sämtliche Verbesserungen.Ab sofort lässt sich Safari 15 für macOS 11 Big Sur sowie macOS 10.15 Catalina über die Software-Aktualisierung laden. Die Verbesserungen sind bereits gut bekannt und wurden während der Betaphase eifrig diskutiert. Beispielsweise bietet Safari fortan Tabgruppen, um darin Tabs zu sichern und geräteübergreifend zu verwenden. Außerdem orientieren sich Tabs an der Farbe der jeweiligen Webseite, um besseren Überblick zu ermöglichen. Möchte man etwas mehr von der Webseite auf dem Display zeigen, bietet sich die Option "Kompakt" an. Sofern verfügbar, überträgt Safari Webseiten automatisch via https anstatt http. Die Updatebeschreibung verweist zudem auf ein fortlaufend aktualisiertes Support-Dokument , welches die Sicherheitsverbesserungen aller Updates auflistet – von Safari 15 hingegen noch nichts weiß.Das Beispiel der neugestalteten Oberfläche von Safari zeigt, dass sich Apple durchaus Beta-Feedback zu Herzen nimmt. Die Rückmeldungen zur Tableiste am unteren Displayrand waren so einheitlich negativ, dass Apple die Umstellungen wieder rückgängig machte. Auf dem Mac sorgte hingegen die Integration von Tab- und Suchleiste für Proteste – auch von dieser Funktionalität verabschiedete sich Apple und ließ die Option stattdessen in die Programmeinstellungen wandern.